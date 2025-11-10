Монеты номиналом 10 копеек — какие штампы можно дорого продать и как их найти

Монеты Украины разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Чтобы дорого продать украинские копейки, необходимо найти ценные разновидности, что заинтересуют нумизматов. Определить редкие монеты достаточно легко, зная их характерные особенности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие штампы номинала 10 копеек дорого заплатят коллекционеры.

10 копеек, штамп 2БАм

Рекомендуем обратить внимание на тиражи, выпущенные в 1994 году. Это оборотные монеты, которые чеканили разными типами штемпелей, в результате чего появилось много разновидностей. Одна из дорогих — 2БАм, средняя стоимость которой колеблется в диапазоне 3 000-4 000 грн, согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки".

Отличить штамп от других помогут такие характерные признаки дизайна:

четвертое зерно третьего колоса разомкнутое;

четвертое зерно четвертого колоса касается листа;

в грозди №2 нижняя ягода маленькая.

Если копейка не содержит царапин, то цена может вырасти до 6 000 грн. А изделие со следами пользования, скорее всего, купят дешевле.

10 копеек 1994 года, штамп 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек, штамп 2ГБк

Еще одна ценная разновидность, выпущенная в 1994 году на Луганском станкостроительном заводе. Средняя стоимость достигает 2 000-2 600 грн, однако сумма может увеличиться при условии идеального состояния монеты. Характерной особенностью штампа является короткий тонкий хвостик в грозди №3. Среди других признаков выделяют:

разомкнутое четвертое зерно третьего колоса;

гурт с крупной насечкой;

четвертое зерно четвертого колоса, что касается листа;

хвостик в грозди №7, что не касается ягоды.

По информации на специализированном портале, разновидность легко спутать с дешевым штампом 2Гак, имеющим длинный тонкий хвостик в грозди №3.

10 копеек 1994 года, штамп 2ГБк. Фото: Монеты-ягодки

