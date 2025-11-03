Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы могут заработать деньги на монетах — что дорого купят

Украинцы могут заработать деньги на монетах — что дорого купят

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 08:10
обновлено: 07:29
Старые монеты Украины — какие редкие копейки получится дорого продать
Номинал 25 копеек. Фото: кадр из видео

Украинцы могут дорого продать монеты на специализированных порталах и онлайн-аукционах. Особенно ценятся редкие экземпляры, которые непросто найти в обращении. За такие изделия коллекционеры готовы конкурировать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие две нетипичные монеты дорого стоят в Украине.

Реклама
Читайте также:

25 копеек 2004 года

Официально номинал 25 копеек не выпускали в 2004 году, поэтому все существующие экземпляры чеканили специально для заработка на нумизматах или под заказ. Известно о существовании одного штампа, который характеризуется такими особенностями дизайна, согласно информации в каталоге "Разновидности оборотных монет Украины 1992-2023":

  • гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
  • шрифт и элементы рисунка узкие, выпуклые, а ягоды мелкие;
  • правая ягода в грозди №5 расположена с левого края буквы П;
  • размер изображения меньше;
  • венок удален от канта.

Разновидность в каталоге — 1ЕАв, средняя цена находится на уровне от 700-1000 грн. Однако на онлайн-аукционе Violity за монету предлагали более 1 700 грн по состоянию на 28 октября (16 ставок).

Украинцы могут заработать деньги на монетах — что дорого купят - фото 1
Монета номиналом 25 копеек 2004 года. Фото: скриншот

2 копейки 2000 года

Номинал также официально не чеканили в 2000 году, все монеты изготовили для заработка на коллекционерах. Однако это не говорит о подделке, поскольку металлические деньги создали с помощью мощностей Киевского монетного двора. Характерными признаками являются отсутствие эмблемы НБУ и очень широкий кант.

Другими словами, экземпляры могли изготовить с использованием штампа для чеканки номинала 1 копейка. За так называемую "хулиганку" на Violity предложили более 1000 грн, а свои ставки сделали 23 пользователя. В июне 2025 года аналогичную монету пытались продать за 42 000 грн.

Украинцы могут заработать деньги на монетах — что дорого купят - фото 2
Монета номиналом 2 копейки 2000 года. Фото: скриншот

Напомним, украинцы продают немало памятных монет от НБУ на специализированном портале OLX. В частности изделие "Спадок" 2021 года стоило 7 000 грн, а монета "30 лет Независимости Украины" — 4 500 грн.

Также мы писали, что в украинских степях и лесах можно найти монеты, украшения и артефакты прошлого, используя металлоискатель. Лучше всего искать деньги возле старых сел, полевых троп, пляжей или водоемов.

аукцион финансы продажа коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации