Старые монеты Украины — какие редкие копейки получится дорого продать

Номинал 25 копеек. Фото: кадр из видео

Украинцы могут дорого продать монеты на специализированных порталах и онлайн-аукционах. Особенно ценятся редкие экземпляры, которые непросто найти в обращении. За такие изделия коллекционеры готовы конкурировать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие две нетипичные монеты дорого стоят в Украине.

Реклама

Читайте также:

25 копеек 2004 года

Официально номинал 25 копеек не выпускали в 2004 году, поэтому все существующие экземпляры чеканили специально для заработка на нумизматах или под заказ. Известно о существовании одного штампа, который характеризуется такими особенностями дизайна, согласно информации в каталоге "Разновидности оборотных монет Украины 1992-2023":

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

шрифт и элементы рисунка узкие, выпуклые, а ягоды мелкие;

правая ягода в грозди №5 расположена с левого края буквы П;

размер изображения меньше;

венок удален от канта.

Разновидность в каталоге — 1ЕАв, средняя цена находится на уровне от 700-1000 грн. Однако на онлайн-аукционе Violity за монету предлагали более 1 700 грн по состоянию на 28 октября (16 ставок).

Монета номиналом 25 копеек 2004 года. Фото: скриншот

2 копейки 2000 года

Номинал также официально не чеканили в 2000 году, все монеты изготовили для заработка на коллекционерах. Однако это не говорит о подделке, поскольку металлические деньги создали с помощью мощностей Киевского монетного двора. Характерными признаками являются отсутствие эмблемы НБУ и очень широкий кант.

Другими словами, экземпляры могли изготовить с использованием штампа для чеканки номинала 1 копейка. За так называемую "хулиганку" на Violity предложили более 1000 грн, а свои ставки сделали 23 пользователя. В июне 2025 года аналогичную монету пытались продать за 42 000 грн.

Монета номиналом 2 копейки 2000 года. Фото: скриншот

Напомним, украинцы продают немало памятных монет от НБУ на специализированном портале OLX. В частности изделие "Спадок" 2021 года стоило 7 000 грн, а монета "30 лет Независимости Украины" — 4 500 грн.

Также мы писали, что в украинских степях и лесах можно найти монеты, украшения и артефакты прошлого, используя металлоискатель. Лучше всего искать деньги возле старых сел, полевых троп, пляжей или водоемов.