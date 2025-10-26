Памятные монеты НБУ — какие изделия можно дорого продать на OLX

Работница Нацбанка с монетами. Фото: НБУ/Flickr

Нумизматы могут найти монеты, которые ищут для пополнения своих коллекций, на специализированных порталах и онлайн-аукционах. В частности на OLX "висит" немало объявлений о продаже металлических памятных изделий от Национального банка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты от НБУ продают на OLX и сколько они стоят.

Монета "Спадок" в коробке

Памятную серебряную монету номиналом 10 гривен регулятор выпустил в 2021 году, посвятив изделие украинскому народному искусству, культуре, науке и быту. Передаваясь из поколения в поколение, эти знания формируют национальное наследие. Идею удалось передать изображениями солнца, писанок, вышиванок и пр.

Пользователь OLX продавал серебряную монету за 7 000 грн. Всего в мир выпустили 4 000 экземпляров, поэтому высокая цена частично объясняется и материалом изготовления, и редкостью.

Монета за 7 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Монета "30 лет Независимости Украины"

НБУ отчеканил тираж по случаю тридцатилетия исторического события, которое происходило 24 августа 1991 года. В тот день Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины, что ознаменовало окончательное отделение на мировой карте.

Монета изготовлена из серебра, ее номинал — 1 гривна. На аверсе изобразили логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка, на реверсе — стилизованную цифру 0 в виде цветного цветка. За изделие в фирменной коробке пользователь OLX просил 4 500 грн.

Монета за 4 500 грн на OLX. Фото: скриншот

Монета "Год Кота"

Эту памятную серебряную монету номиналом 5 гривен выпустили в далеком 2011 году, приурочив к наступлению года Кота по восточному календарю. Изделие стало частью специальной серии, посвященной различным животным. На реверсе показали стилизованный растительный орнамент и абрисные фигурки всех 12 символов восточного календаря. Стоимость на OLX — 2 100 грн.

