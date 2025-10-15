Видео
Дата публикации 15 октября 2025 17:25
Как найти монеты и цветные металлы под землей — перечень мест, где может быть клад
Мужчина с металлодетектором. Фото: Pexels

Среди украинских степей, старинных сел или лесных троп скрыто множество тайн прошлого: старинные монеты, украшения и другие цветные металлы, некогда принадлежавшие предкам. Однако важно понимать, в каких местах стоит искать эти находки с помощью металлоискателя, на что обратить внимание во время поисков и как сделать хобби максимально успешным и безопасным.

Новини.LIVE рассказывают о действенных способах и местах для поиска монет и цветных металлов под землей.

Читайте также:

Что можно найти с металлоискателем

Металлодетекторы, в зависимости от модели и индивидуальных настроек, могут обнаруживать такие объекты:

  • монеты и ювелирные изделия;
  • военные награды;
  • боеприпасы и оружие;
  • металлические инструменты;
  • исторические артефакты.

Кроме того, как объясняется на специализированном портале Militaria, металлодетекторы часто используют для поисков золота.

Как найти монеты и цветные металлы под землей

Настроив правильно металлодетектор, лучше всего искать сокровища там, где когда-то бурлила жизнь. Опытные исследователи рекомендуют обращать внимание на такие места:

  1. Пляжи — для этого стоит использовать металлоискатель, оснащенный водонепроницаемой катушкой. Такое оборудование позволит обыскивать как песок, так и подводные участки, где есть потенциальная возможность найти монеты.
  2. Пахотные поля — после сильных дождей уровень мягкого грунта сельскохозяйственных угодий может опуститься и открыть ранее закопанные ценности.
  3. Тропы (особенно лесные) — они могут вести к местам, где когда-то происходила человеческая деятельность, и там остались ценные предметы.
  4. Водохранилища и реки — под водой могут быть артефакты, которые годами оставались незамеченными.
  5. Изолированные деревья — благодаря своему особому расположению, они могли служить для запоминания мест, где были закопаны ценности.

Для поиска монет и цветных металлов стоит использовать металлодетекторы с функцией различения золота и серебра от железа и стали.

Ранее мы рассказывали, что перед началом поиска кладов с металлоискателем важно получить разрешение владельца земли.

Также узнавайте, где в Украине больше всего золота под землей.

монеты драгоценные металлы сокровище металл поиск
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
