Как найти монеты и цветные металлы под землей — перечень мест, где может быть клад

Среди украинских степей, старинных сел или лесных троп скрыто множество тайн прошлого: старинные монеты, украшения и другие цветные металлы, некогда принадлежавшие предкам. Однако важно понимать, в каких местах стоит искать эти находки с помощью металлоискателя, на что обратить внимание во время поисков и как сделать хобби максимально успешным и безопасным.

Что можно найти с металлоискателем

Металлодетекторы, в зависимости от модели и индивидуальных настроек, могут обнаруживать такие объекты:

монеты и ювелирные изделия;

военные награды;

боеприпасы и оружие;

металлические инструменты;

исторические артефакты.

Кроме того, как объясняется на специализированном портале Militaria, металлодетекторы часто используют для поисков золота.

Как найти монеты и цветные металлы под землей

Настроив правильно металлодетектор, лучше всего искать сокровища там, где когда-то бурлила жизнь. Опытные исследователи рекомендуют обращать внимание на такие места:

Пляжи — для этого стоит использовать металлоискатель, оснащенный водонепроницаемой катушкой. Такое оборудование позволит обыскивать как песок, так и подводные участки, где есть потенциальная возможность найти монеты. Пахотные поля — после сильных дождей уровень мягкого грунта сельскохозяйственных угодий может опуститься и открыть ранее закопанные ценности. Тропы (особенно лесные) — они могут вести к местам, где когда-то происходила человеческая деятельность, и там остались ценные предметы. Водохранилища и реки — под водой могут быть артефакты, которые годами оставались незамеченными. Изолированные деревья — благодаря своему особому расположению, они могли служить для запоминания мест, где были закопаны ценности.

Для поиска монет и цветных металлов стоит использовать металлодетекторы с функцией различения золота и серебра от железа и стали.

