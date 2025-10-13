Поиск сокровищ — что можно найти с помощью металлоискателя в Украине

Ценные предметы под землей — что можно найти с металлоискателем
Историческая земля Украины богата на перспективные точки. Старые села и хутора, оставленные еще со времен Казацкой эпохи, дают высокие шансы на находки. Особенно интересны Карпаты, Подолье и Черниговщина, где земля еще недостаточно исследована. Берега рек и пляжи Черного моря также популярны среди кладоискателей, ведь вода вымывает старые предметы.
Перед началом поиска важно получить разрешение владельца земли, отмечает автор YouTube-канала Lesnichky Travel. Исторические карты, которые легко найти в интернете, помогают определить перспективные места.
По словам мужчины, хорошо подготовленная карта исторических поселений значительно повышает шансы на успешную находку.
Что можно найти с помощью металлоискателя
Украинская земля предлагает широкий спектр находок. Самые распространенные — монеты 18-19 веков из серебра или меди стоимостью от 100 до нескольких тысяч гривен. Реже встречаются золотые самородки и ювелирные изделия, как, например, в Карпатах в 2024 году.
Артефакты включают бронзовые украшения Киевской Руси, крестики и орденцы. Даже бытовые предметы — пуговицы, ножи — имеют историческую ценность.
Среди возможных находок можно выделить:
- Старинные монеты и медали.
- Ювелирные изделия и золотые самородки.
- Бронзовые украшения и крестики.
- Бытовые предметы и инструменты.
Новые модели металлоискателей 2025 года позволяют находить предметы на глубину до 1,5 метра. В то же время в зонах боевых действий необходима осторожность, ведь возможно наткнуться на опасные предметы, как снаряды.
Законодательство и правила поиска
Металлоискатели легальны для покупки и использования в Украине. Однако раскопки на памятниках истории, замках или курганах запрещены. Нарушение может привести к штрафу до 50 тыс. грн или даже уголовной ответственности.
Находки до 1917 года считаются сокровищем по Гражданскому кодексу и должны передаваться в музей, где можно получить до 50% стоимости в качестве вознаграждения. Для военных артефактов обязательно разрешение Минкульта.
В 2025 году продолжается работа над законодательными инициативами по лицензированию поиска, что может упростить регуляцию для энтузиастов. Консультация с клубами искателей поможет избежать нарушений и повысить эффективность поиска.
Советы для начинающих
Первые находки часто ограничиваются металлоломом, однако это помогает приобрести опыт, отмечает автор YouTube-канала Камрад MD. Основное снаряжение включает:
- лопату, щетку и рюкзак;
- GPS-устройство или мобильный с координатами;
- приложения для идентификации и анализа находок.
Автор добавляет, что поиск с металлоискателем эффективнее в сухую погоду и рано утром.
Как сообщалось, вблизи Галилейского моря археологи нашли редкий клад византийской эпохи — золотые монеты и украшения, которым почти 1 400 лет. Этот регион, где была сделана находка, долгое время был ареной жестоких боев.
Также мы рассказывали, что в Одесской области нашли монеты Крымского ханства, возраст которых насчитывает более полувека.
