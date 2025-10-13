Поиск сокровищ — что можно найти с помощью металлоискателя в Украине

Монеты и металлоискатель. Фото: ek.ua

Историческая земля Украины богата на перспективные точки. Старые села и хутора, оставленные еще со времен Казацкой эпохи, дают высокие шансы на находки. Особенно интересны Карпаты, Подолье и Черниговщина, где земля еще недостаточно исследована. Берега рек и пляжи Черного моря также популярны среди кладоискателей, ведь вода вымывает старые предметы.

Перед началом поиска важно получить разрешение владельца земли, отмечает автор YouTube-канала Lesnichky Travel. Исторические карты, которые легко найти в интернете, помогают определить перспективные места.

По словам мужчины, хорошо подготовленная карта исторических поселений значительно повышает шансы на успешную находку.

Что можно найти с помощью металлоискателя

Украинская земля предлагает широкий спектр находок. Самые распространенные — монеты 18-19 веков из серебра или меди стоимостью от 100 до нескольких тысяч гривен. Реже встречаются золотые самородки и ювелирные изделия, как, например, в Карпатах в 2024 году.

Артефакты включают бронзовые украшения Киевской Руси, крестики и орденцы. Даже бытовые предметы — пуговицы, ножи — имеют историческую ценность.

Среди возможных находок можно выделить:

Старинные монеты и медали. Ювелирные изделия и золотые самородки. Бронзовые украшения и крестики. Бытовые предметы и инструменты.

Новые модели металлоискателей 2025 года позволяют находить предметы на глубину до 1,5 метра. В то же время в зонах боевых действий необходима осторожность, ведь возможно наткнуться на опасные предметы, как снаряды.

Законодательство и правила поиска

Металлоискатели легальны для покупки и использования в Украине. Однако раскопки на памятниках истории, замках или курганах запрещены. Нарушение может привести к штрафу до 50 тыс. грн или даже уголовной ответственности.

Находки до 1917 года считаются сокровищем по Гражданскому кодексу и должны передаваться в музей, где можно получить до 50% стоимости в качестве вознаграждения. Для военных артефактов обязательно разрешение Минкульта.

В 2025 году продолжается работа над законодательными инициативами по лицензированию поиска, что может упростить регуляцию для энтузиастов. Консультация с клубами искателей поможет избежать нарушений и повысить эффективность поиска.

Советы для начинающих

Первые находки часто ограничиваются металлоломом, однако это помогает приобрести опыт, отмечает автор YouTube-канала Камрад MD. Основное снаряжение включает:

лопату, щетку и рюкзак;

GPS-устройство или мобильный с координатами;

приложения для идентификации и анализа находок.

Автор добавляет, что поиск с металлоискателем эффективнее в сухую погоду и рано утром.

Как сообщалось, вблизи Галилейского моря археологи нашли редкий клад византийской эпохи — золотые монеты и украшения, которым почти 1 400 лет. Этот регион, где была сделана находка, долгое время был ареной жестоких боев.

Также мы рассказывали, что в Одесской области нашли монеты Крымского ханства, возраст которых насчитывает более полувека.