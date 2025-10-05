Видео
Ученые нашли уникальный клад на месте тяжелых боев — детали

Ученые нашли уникальный клад на месте тяжелых боев — детали

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:25
Ученые нашли уникальный клад на месте боев — никто не мог поверить
Старый чемодан. Фото иллюстративное: Freepik

Археологи вблизи Галилейского моря обнаружили редкий, почти 1400-летний клад золотых монет и ювелирных изделий, датируемых византийской эпохой. Регион, где его обнаружили, оставался центром тяжелых боев в течение многих лет.

Об этом пишет издание Live Science.

Читайте также:

Отмечается, что клад содержал 97 монет из чистого золота и десятки ювелирных изделий, в частности серьги, инкрустированные жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклом. Команда ученых нашла клад во время исследования древнего города Гиппос, который находится на склонах Голанских высот.

"Это один из пяти крупнейших золотых кладов того периода, найденных в регионе", — сообщил изданию в электронном письме Майкл Айзенберг, археолог Хайфского университета и соруководитель раскопок.

Как ученые нашли клад

Эди Липсман, специалистка на металлоискателе, обнаружила клад в июле, проходя мимо большого камня и двух древних стен.

"Устройство сошло с ума, я не могла в это поверить  золотые монеты начали появляться одна за другой", — сказала Липсман в своем заявлении.

На монетах изображены различные императоры, начиная с правления византийского императора Юстина I (518-527) и заканчивая ранним правлением императора Ираклия (610-613, хотя Ираклий правил до 641 года). На некоторых монетах были остатки ткани, что свидетельствует о том, что клад когда-то был завернут в ткань.

Откуда взялся клад в Гиппосе

Хотя неизвестно, почему сокровище было закопано, история показывает, что Гиппос был бурным местом в течение седьмого века. В 614 году армии Сасанидской империи, которая включала Иран и часть Ближнего Востока и Центральной Азии, вторглись в Византийскую Палестину.

Жители христианских городов региона, включая Гиппос, прятали свои богатства, когда иностранные солдаты продвигались вперед. Регион оставался центром тяжелых боев в течение многих лет.

По словам Айзенберга, исследователи планируют проанализировать вновь найденный клад, что будет включать расшифровку монет, документирование ювелирных изделий и проведение углубленного исследования, которое позволит поместить находки в региональный контекст.

Ранее мы писали, где в Черном море можно найти золото.

Также узнавайте, где в мире больше всего драгоценных камней.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
