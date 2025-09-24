Ценные монеты номиналом 200 грн — почему НБУ продает за "космическую" сумму (фото)

НБУ просит "космическую" сумму за монету 200 грн — детали
В Украине продают необычный номинал монет — 200 гривен. Национальный банк в далеком 1996 году выпустил памятные изделия, посвятив их выдающемуся поэту и мыслителю Тарасу Шевченко. Цена заоблачная, но объясняется материалом изготовления.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит необычная монета номиналом 200 грн.
Монета с портретом Шевченко
Заказать ценный экземпляр можно в официальном интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость монеты — 90 237 грн (по состоянию на 24 сентября). Нужно отметить, что цена меняется в зависимости от мировых котировок на золото, поскольку материалом чеканки является именно драгоценный металл 900 пробы.
На сайте указано, что тираж составлял 10 000 экземпляров, но на складе в свободном доступе осталось всего 148 штук. Один человек может приобрести всего четыре монеты, поскольку установлен строгий лимит на реализацию.
Известно, что масса чистого золота в одном изделии — 15,55 г. Товар продается в специальном футляре и входит в серию "Выдающиеся личности Украины".
-
НБУ продает золотые монеты номиналом 100 грн. Фото: скриншот
-
Реверс золотой монеты от НБУ. Фото: скриншот
-
Аверс золотой монеты от НБУ. Фото: скриншот
-
Золотая монета от НБУ в футляре. Фото: скриншот
Какой дизайн дорогой монеты
На аверсе художник изобразил:
- бусовой узор по кругу;
- малый Государственный герб Украины в обрамлении ветвей калины;
- год чеканки — 1996;
- надписи "Україна" и "200 гривень".
На реверсе содержится портрет Тараса Шевченко, под ним — автограф знаменитого украинского поэта. Рядом разместили стилизованную композицию: поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты. Также указана проба драгоценного металла Au 900, его вес в чистоте, плюс годы жизни Кобзаря.
Напомним, украинцы могут дорого продать монету номиналом 10 копеек 1992 года чеканки под названием "шестиягодник". Коллекционеры дадут от 6 000 до 9 000 грн в среднем за штамп 3.11ДАм с мелкой насечкой.
Также мы писали, что Ощадбанк вместе с Национальным банком и UAnimals запустили акцию #PowerCoins для сбора монет в помощь эвакуированным животным. Необходимо принести копейки в отделение одного из банков-партнеров.
Читайте Новини.LIVE!