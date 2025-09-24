Ценные монеты номиналом 200 грн — почему НБУ продает за "космическую" сумму (фото)

Сотрудница Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

В Украине продают необычный номинал монет — 200 гривен. Национальный банк в далеком 1996 году выпустил памятные изделия, посвятив их выдающемуся поэту и мыслителю Тарасу Шевченко. Цена заоблачная, но объясняется материалом изготовления.

Монета с портретом Шевченко

Заказать ценный экземпляр можно в официальном интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость монеты — 90 237 грн (по состоянию на 24 сентября). Нужно отметить, что цена меняется в зависимости от мировых котировок на золото, поскольку материалом чеканки является именно драгоценный металл 900 пробы.

На сайте указано, что тираж составлял 10 000 экземпляров, но на складе в свободном доступе осталось всего 148 штук. Один человек может приобрести всего четыре монеты, поскольку установлен строгий лимит на реализацию.

Известно, что масса чистого золота в одном изделии — 15,55 г. Товар продается в специальном футляре и входит в серию "Выдающиеся личности Украины".

НБУ продает золотые монеты номиналом 100 грн. Фото: скриншот

Реверс золотой монеты от НБУ. Фото: скриншот

Аверс золотой монеты от НБУ. Фото: скриншот

Золотая монета от НБУ в футляре. Фото: скриншот 1 / 4







Какой дизайн дорогой монеты

На аверсе художник изобразил:

бусовой узор по кругу;

малый Государственный герб Украины в обрамлении ветвей калины;

год чеканки — 1996;

надписи "Україна" и "200 гривень".

На реверсе содержится портрет Тараса Шевченко, под ним — автограф знаменитого украинского поэта. Рядом разместили стилизованную композицию: поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты. Также указана проба драгоценного металла Au 900, его вес в чистоте, плюс годы жизни Кобзаря.

