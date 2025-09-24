Видео
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная Экономика НБУ просит "космическую" сумму за монету 200 грн — детали

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 13:06
Ценные монеты номиналом 200 грн — почему НБУ продает за "космическую" сумму (фото)
Сотрудница Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

В Украине продают необычный номинал монет — 200 гривен. Национальный банк в далеком 1996 году выпустил памятные изделия, посвятив их выдающемуся поэту и мыслителю Тарасу Шевченко. Цена заоблачная, но объясняется материалом изготовления.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит необычная монета номиналом 200 грн.

Читайте также:

Монета с портретом Шевченко

Заказать ценный экземпляр можно в официальном интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость монеты — 90 237 грн (по состоянию на 24 сентября). Нужно отметить, что цена меняется в зависимости от мировых котировок на золото, поскольку материалом чеканки является именно драгоценный металл 900 пробы.

На сайте указано, что тираж составлял 10 000 экземпляров, но на складе в свободном доступе осталось всего 148 штук. Один человек может приобрести всего четыре монеты, поскольку установлен строгий лимит на реализацию.

Известно, что масса чистого золота в одном изделии — 15,55 г. Товар продается в специальном футляре и входит в серию "Выдающиеся личности Украины".

  • Золота монета від НБУ
    НБУ продает золотые монеты номиналом 100 грн. Фото: скриншот
    Реверс золотой монеты от НБУ. Фото: скриншот
    Аверс золотой монеты от НБУ. Фото: скриншот
    Золотая монета от НБУ в футляре. Фото: скриншот
Какой дизайн дорогой монеты

На аверсе художник изобразил:

  • бусовой узор по кругу;
  • малый Государственный герб Украины в обрамлении ветвей калины;
  • год чеканки — 1996;
  • надписи "Україна" и "200 гривень".

На реверсе содержится портрет Тараса Шевченко, под ним — автограф знаменитого украинского поэта. Рядом разместили стилизованную композицию: поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты. Также указана проба драгоценного металла Au 900, его вес в чистоте, плюс годы жизни Кобзаря.

Напомним, украинцы могут дорого продать монету номиналом 10 копеек 1992 года чеканки под названием "шестиягодник". Коллекционеры дадут от 6 000 до 9 000 грн в среднем за штамп 3.11ДАм с мелкой насечкой.

Также мы писали, что Ощадбанк вместе с Национальным банком и UAnimals запустили акцию #PowerCoins для сбора монет в помощь эвакуированным животным. Необходимо принести копейки в отделение одного из банков-партнеров.

НБУ деньги монеты цены золото
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
