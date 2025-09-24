Цінні монети номіналом 200 грн — чому НБУ продає за "космічну" суму (фото)

НБУ просить "космічну" суму за монету номіналом 200 грн — деталі
В Україні продають незвичний номінал монет — 200 гривень. Національний банк у далекому 1996 році випустив пам’ятні вироби, присвятивши їх видатному поету і мислителю Тарасу Шевченку. Ціна захмарна, але пояснюється матеріалом виготовлення.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує незвична монета номіналом 200 грн.
Монета з портретом Шевченка
Замовити цінний екземпляр можна в офіційному інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість монети — 90 237 грн (станом на 24 вересня). Варто зауважити, що ціна змінюється залежно від світових котирувань на золото, оскільки матеріалом карбування є саме дорогоцінний метал 900 проби.
На сайті вказано, що тираж становив 10 000 екземплярів, але на складі у вільному доступі залишилося всього 148 штук. Одна людина може придбати всього чотири монети, оскільки встановлений суворий ліміт на реалізацію.
Відомо, що маса чистого золота в одному виробі — 15,55 г. Товар продається у спеціальному футлярі та входить у серію "Видатні особистості України".
НБУ продає золоті монети номіналом 100 грн. Фото: скриншот
Реверс золотої монети від НБУ. Фото: скриншот
Аверс золотої монети від НБУ. Фото: скриншот
Золота монета від НБУ в футлярі. Фото: скриншот
Який дизайн дорогої монети
На аверсі художник зобразив:
- намистовий узор по колу;
- малий Державний герб України в обрамленні гілок калини;
- рік карбування — 1996;
- написи "Україна" та "200 гривень".
На реверсі міститься портрет Тараса Шевченка, під ним — автограф знаменитого українського поета. Поряд розмістили стилізовану композицію: співаючий кобзар із хлопчиком-поводирем біля сільської хати. Також вказана проба дорогоцінного металу Аu 900, його вага у чистоті, плюс роки життя Кобзаря.
