Головна Економіка НБУ просить "космічну" суму за монету номіналом 200 грн — деталі

НБУ просить "космічну" суму за монету номіналом 200 грн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 13:06
Цінні монети номіналом 200 грн — чому НБУ продає за "космічну" суму (фото)
Співробітниця Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

В Україні продають незвичний номінал монет — 200 гривень. Національний банк у далекому 1996 році випустив пам’ятні вироби, присвятивши їх видатному поету і мислителю Тарасу Шевченку. Ціна захмарна, але пояснюється матеріалом виготовлення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує незвична монета номіналом 200 грн.

Читайте також:

Монета з портретом Шевченка

Замовити цінний екземпляр можна в офіційному інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість монети — 90 237 грн (станом на 24 вересня). Варто зауважити, що ціна змінюється залежно від світових котирувань на золото, оскільки матеріалом карбування є саме дорогоцінний метал 900 проби.

На сайті вказано, що тираж становив 10 000 екземплярів, але на складі у вільному доступі залишилося всього 148 штук. Одна людина може придбати всього чотири монети, оскільки встановлений суворий ліміт на реалізацію.

Відомо, що маса чистого золота в одному виробі — 15,55 г. Товар продається у спеціальному футлярі та входить у серію "Видатні особистості України".

    НБУ продає золоті монети номіналом 100 грн. Фото: скриншот
    Реверс золотої монети від НБУ. Фото: скриншот
    Аверс золотої монети від НБУ. Фото: скриншот
    Золота монета від НБУ в футлярі. Фото: скриншот
Який дизайн дорогої монети

На аверсі художник зобразив:

  • намистовий узор по колу;
  • малий Державний герб України в обрамленні гілок калини;
  • рік карбування — 1996;
  • написи "Україна" та "200 гривень".

На реверсі міститься портрет Тараса Шевченка, під ним — автограф знаменитого українського поета. Поряд розмістили стилізовану композицію: співаючий кобзар із хлопчиком-поводирем біля сільської хати. Також вказана проба дорогоцінного металу Аu 900, його вага у чистоті, плюс роки життя Кобзаря.

Нагадаємо, українці можуть дорого продати монету номіналом 10 копійок 1992 року карбування під назвою "шестиягідник". Колекціонери дадуть від 6 000 до 9 000 грн у середньому за штамп 3.11ДАм із дрібною насічкою.

Також ми писали, що Ощадбанк разом із Національним банком та UAnimals запустили акцію #PowerCoins для збору монет на допомогу евакуйованим тваринам. Необхідно принести копійки у відділення одного з банків-партнерів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
