Монети номіналом 10 копійок — що планує НБУ з жовтня і до чого готуватися українцям

З 1 жовтня 2025 року Національний банк розпочне процес поступового вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Наші громадяни зможуть їх використовувати в розрахункових операціях, але банківські установи не видаватимуть монети клієнтам.

Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Що буде з номіналом 10 копійок

Металеві гроші, як і паперові, з часом зношуються. А копійки взагалі втрачають платоспроможність і стають незручними в розрахункових операціях через збільшення цін на товари/послуги. В Україні вже вилучили з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

На черзі — 10 копійок. Національний банк розпочне процес виведення з ужитку шляхом скасування карбування і припинення подальшого підкріплення монетами готівкового обігу. Фінансові установи України з 1 жовтня не видаватимуть клієнтам копійки цього номіналу.

"Розмінні монети залишаються платіжним засобом. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати", — уточнили в регуляторі.

Іншими словами, українці зможуть розплатитися за покупку в магазині чи отримати решту цими копійками. Вилучення з обігу буде планомірним, оскільки лише банки припинять видачу монет за всіма видами готівкових операцій.

Передбачається, що виведення з ужитку номіналу 10 копійок дозволить скоротити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг монет.

Заокруглення суми в чеках

Оскільки українці надалі зможуть використовувати 10 копійок у торговельній мережі, то НБУ пропонує застосовувати правила заокруглення загальної суми в чеку, як було під час виведення з обігу номіналів 1, 2, 5 і 25 копійок. Правила такі:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Наприклад, якщо загальна сума в чеку становить 350 грн 40 копійок, то покупець повинен заплатити 350 грн 50 копійок. Такий підхід не матиме великого впливу на інфляцію, оскільки заокруглення торкається вартості всіх товарів в одному розрахунковому документі, а не індивідуальних цін на товари.

Що ще варто знати українцям

