Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка НБУ вилучить з обігу ще один номінал монет — коли це станеться

НБУ вилучить з обігу ще один номінал монет — коли це станеться

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 10:05
Монети номіналом 10 копійок — що планує НБУ з жовтня і до чого готуватися українцям
Українські монети 1992 року. Фото: кадр із відео

З 1 жовтня 2025 року Національний банк розпочне процес поступового вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Наші громадяни зможуть їх використовувати в розрахункових операціях, але банківські установи не видаватимуть монети клієнтам.

Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Реклама
Читайте також:

Що буде з номіналом 10 копійок

Металеві гроші, як і паперові, з часом зношуються. А копійки взагалі втрачають платоспроможність і стають незручними в розрахункових операціях через збільшення цін на товари/послуги. В Україні вже вилучили з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

На черзі — 10 копійок. Національний банк розпочне процес виведення з ужитку шляхом скасування карбування і припинення подальшого підкріплення монетами готівкового обігу. Фінансові установи України з 1 жовтня не видаватимуть клієнтам копійки цього номіналу.

"Розмінні монети залишаються платіжним засобом. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати", — уточнили в регуляторі.

Іншими словами, українці зможуть розплатитися за покупку в магазині чи отримати решту цими копійками. Вилучення з обігу буде планомірним, оскільки лише банки припинять видачу монет за всіма видами готівкових операцій.

Передбачається, що виведення з ужитку номіналу 10 копійок дозволить скоротити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг монет.

Заокруглення суми в чеках

Оскільки українці надалі зможуть використовувати 10 копійок у торговельній мережі, то НБУ пропонує застосовувати правила заокруглення загальної суми в чеку, як було під час виведення з обігу номіналів 1, 2, 5 і 25 копійок. Правила такі:

  • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
  • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Наприклад, якщо загальна сума в чеку становить 350 грн 40 копійок, то покупець повинен заплатити 350 грн 50 копійок. Такий підхід не матиме великого впливу на інфляцію, оскільки заокруглення торкається вартості всіх товарів в одному розрахунковому документі, а не індивідуальних цін на товари.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть дорого продати старі монети, випущені за часів Радянського Союзу чи Російської імперії. Зокрема за номінал 5 копійок 1935 року користувач OLX просив 3 500 грн, а за 1 рубль 1883 року — 1000 грн.

Також ми писали, що українцям варто позбутися деяких монет, оскільки ними неможливо скористатися в розрахункових операціях. НБУ повністю вилучив з обігу і позбавив статусу платіжного засобу номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.

НБУ гроші монети фінанси копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації