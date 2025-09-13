Відео
Старі монети на OLX — скільки грошей можуть заробити українці

Старі монети на OLX — скільки грошей можуть заробити українці

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 08:20
Продати старі монети на OLX — скільки коштують копійки і чому не варто їх викидати
Стара монета. Фото: кадр із відео

На спеціалізованому порталі OLX регулярно публікують оголошення про продаж старих монет, які давно не використовують у розрахунках. Власники металевих грошей розраховують на цікавість нумізматів, які колекціонують вироби 20 століття чи навіть попередніх віків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці намагаються продати монети, яким виповнилося майже 100 років чи більше.

Читайте також:

Яка ціна старих монет на OLX

Багато оголошень стосуються продажу копійок, випущених у період існування Радянського Союзу і навіть Російської імперії. Такі металеві гроші є інвестиційним активом, оскільки нумізмати поповнюють ними свої колекції з метою перепродажу в майбутньому — коли їх вартість значно виросте.

Тому не варто викидати старі монети, пошкоджені часом та активною експлуатацією, бо вони здатні принести власникам непоганий прибуток. Ми знайшли кілька цікавих оголошень на OLX і дізналися, за скільки українці готові продати такі копійки.

  • 5 копійок 1935 року

В СРСР користувалися монетами старого і нового типу. Їх відрізняють за аверсом: на виробі нового типу відсутній напис "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!", герб збільшений, немає точок між літерами. Але такі екземпляри дешеві, натомість вироби старого зразка коштують кілька тисяч гривень. Власник продає саме 5 копійок старого типу за 3 500 грн.

Старі монети на OLX — скільки грошей можуть заробити українці - фото 1
5 копійок 1935 року на OLX. Фото: скриншот
  • 1 рубль 1883 року

Це пам’ятна срібна монета, випущена з нагоди коронації імператора Олександра III Санкт-Петербурзьким монетним двором. Враховуючи матеріал (срібло 868 проби), не дивно, що власник із Луцька планує продати старий виріб за 1000 грн.

Старі монети на OLX — скільки грошей можуть заробити українці - фото 2
1 рубль 1883 року на OLX. Фото: скриншот
  • 2 копійки 1935 року

Що одна обігова монета СРСР, випущена кількома тиражами зі зміненим аверсом. На екземплярах старого зразка присутній напис і крапки між літерами. Свого часу на онлайн-аукціоні Violity копійку нового типу продали дорожче — майже за 2 000 грн. А користувач OLX із Житомира запропонував колекціонерам виріб старого зразка за аналогічну ціну.

Старі монети на OLX — скільки грошей можуть заробити українці - фото 3
2 копійки 1935 року на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, українцям варто позбутися деяких монет, оскільки їх давно вивели з обігу та не використовують в розрахункових операціях. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок. А з 1 жовтня НБУ планує припинити випуск номіналу 10 копійок.

Також ми писали, що Національний банк давно не друкував купюри номіналом 100 та 200 гривень. Наразі немає потреби у новому тиражі, оскільки готівковий обіг підкріплюється купюрами, випущеними в попередні роки.

OLX монети ціни колекціонер копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
