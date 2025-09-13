Видео
Главная Экономика Старые монеты на OLX — сколько денег могут заработать украинцы

Старые монеты на OLX — сколько денег могут заработать украинцы

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 08:20
Продать старые монеты на OLX — сколько стоят копейки и почему не нужно их выбрасывать
Старая монета. Фото: кадр из видео

На специализированном портале OLX регулярно публикуют объявления о продаже старых монет, которые давно не используют в расчетах. Владельцы металлических денег рассчитывают на интерес нумизматов, которые коллекционируют изделия 20 века или даже предыдущих веков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько украинцы пытаются продать монеты, которым исполнилось почти 100 лет или больше.

Читайте также:

Какая цена старых монет на OLX

Много объявлений касаются продажи копеек, выпущенных в период существования Советского Союза и даже Российской империи. Такие металлические деньги являются инвестиционным активом, поскольку нумизматы пополняют ими свои коллекции с целью перепродажи в будущем — когда их стоимость значительно вырастет.

Поэтому не нужно выбрасывать старые монеты, поврежденные временем и активной эксплуатацией, поскольку они способны принести владельцам неплохую прибыль. Мы нашли несколько интересных объявлений на OLX и узнали, за сколько украинцы готовы продать такие копейки.

  • 5 копеек 1935 года

В СССР пользовались монетами старого и нового типа. Их отличают по аверсу: на изделии нового типа отсутствует надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", герб увеличен, нет точек между буквами. Но такие экземпляры дешевые, зато изделия старого образца стоят несколько тысяч гривен. Владелец продает именно 5 копеек старого типа за 3 500 грн.

Старые монеты на OLX — сколько денег могут заработать украинцы - фото 1
5 копеек 1935 года на OLX. Фото: скриншот
  • 1 рубль 1883 года

Это памятная серебряная монета, выпущенная по случаю коронации императора Александра III Санкт-Петербургским монетным двором. Учитывая материал (серебро 868 пробы), неудивительно, что владелец из Луцка планирует продать старое изделие за 1000 грн.

Старые монеты на OLX — сколько денег могут заработать украинцы - фото 2
1 рубль 1883 года на OLX. Фото: скриншот
  • 2 копейки 1935 года

Еще одна оборотная монета СССР, выпущенная несколькими тиражами с измененным аверсом. На экземплярах старого образца присутствует надпись и точки между буквами. В свое время на онлайн-аукционе Violity копейку нового типа продали дороже — почти за 2 000 грн. А пользователь OLX из Житомира предложил коллекционерам изделие старого образца за аналогичную цену.

Старые монеты на OLX — сколько денег могут заработать украинцы - фото 3
2 копейки 1935 года на OLX. Фото: скриншот

Напомним, украинцам стоит избавиться от некоторых монет, поскольку их давно вывели из обращения и не используют в расчетных операциях. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 25 копеек. А с 1 октября НБУ планирует прекратить выпуск номинала 10 копеек.

Также мы писали, что Национальный банк давно не печатал купюры номиналом 100 и 200 гривен. Сейчас нет необходимости в новом тираже, поскольку наличный оборот подкрепляется купюрами, выпущенными в предыдущие годы.

OLX монеты цены коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
