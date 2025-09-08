Видео
Главная Экономика Эти монеты уже не используют — за сколько их можно продать

Эти монеты уже не используют — за сколько их можно продать

Дата публикации 8 сентября 2025 08:10
Эти монеты уже вышли из обращения — за сколько тысяч гривен их можно продать
Украинские монеты в руках. Фото: кадр из видео

Украинцы могут разбогатеть на монетах, если будут продавать нумизматам редкие и ценные экземпляры. Из обращения уже вывели номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек, но у некоторых граждан могли остаться изделия с дорогим штампом. Нужно лишь разобраться в характерных признаках этих разновидностей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие украинские монеты, вышедшие из обращения, способны принести большой доход.

Сколько стоит 1 копейка

Дорогие штампы — это 1.11АЕ и 1.35АА. Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", за первую разновидность можно получить от 4 000 до 14 000 грн в среднем, за вторую — от 11 000 грн. Штампы характеризуются такими признаками:

  • 1.11АЕ — округлая верхушка правого верхнего листа и крупные ягоды;
  • 1.35АА — ступенчатая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды.
Эти монеты уже не используют — за сколько их можно продать - фото 1
1 копейка 1992 года, штамп 1.35АА. Фото: Монеты-ягодки

Сколько стоят 5 копеек

Редкая разновидность — 1.1ААк, ее можно продать коллекционерам за тысячи гривен. Стоимость монетки колеблется в диапазоне 4 000-10 000 грн в зависимости от внешнего вида и состояния металлического изделия. Отличают штамп по таким признакам:

  • средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;
  • единица даты с хвостиком;
  • гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.

Как отметили специалисты портала, на монетном дворе допустили ошибку, из-за чего небольшое количество экземпляров в тираже получило крупную насечку на гурте. Именно такие копейки сегодня дорого стоят и интересуют коллекционеров.

Эти монеты уже не используют — за сколько их можно продать - фото 2
5 копеек 1992 года, штамп 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

Сколько стоят 25 копеек

Рекомендуется обратить внимание на штамп 5.1ДАг, за который заплатят ориентировочно 5 000-7 000 грн. Его легко отличить по гладкому гурту, грозди №2 в форме тупоугольного треугольника, округлому и толстому среднему зубу трезубца. Плюс хвостик буквы Ї касается буквы Н в слове "Україна".

Ранее считалось, что копейки без насечек на гурте незавершенные, поэтому они не могли попасть в оборот. Эти экземпляры раздали сотрудникам завода, а остальной тираж уничтожили, судя по сведениям в книге "ЛСЗ — первый монетный двор Украины".

Эти монеты уже не используют — за сколько их можно продать - фото 3
25 копеек 1992 года, штамп 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, Национальный банк приостановил выпуск купюр номиналом 100 и 200 гривен, поскольку накопил немало запасов наличности. Сейчас оборот подкрепляют банкнотами из последних партий, и в случае необходимости регулятор возобновит выпуск национальной валюты.

Также мы писали, что украинская памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" вошла в топ-10 мира и получила награду на конкурсе "Монета года" в США. Она посвящена отваге украинских медиков и выпущена в 2024 году.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
