Редкие украинские монеты — какие копейки можно продать за десятки тысяч гривен

Украинцы могут продать старые копейки за бешеные деньги. Найдя в кошельке монету редкой разновидности, надо сохранить ее на будущее, поскольку за ценный экземпляр дорого заплатят нумизматы. При этом помните, что не все металлические деньги способны принести доход.

10 копеек 1992 года

Украинцам стоит обратить внимание на штамп 2.21ВАк. В обращении он встречается очень редко, но если повезет найти такой экземпляр, то прибыль от продажи может составлять 10 000-18 000 грн. Характерными признаками дизайна являются:

тонкий средний зуб трезубца;

замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, прежде всего проверьте, замкнуты или разомкнуты зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замерьте расстояние между крайними остями колосков", — рассказали специалисты специализированного портала "Монеты-ягодки".

Расстояние у штампа 2.21 должно быть 11,6 мм. Зная этот показатель, спутать дорогую копейку с дешевой разновидностью не удастся.

10 копеек 1992 года, штамп 2.21ВАк. Фото: Монеты-ягодки

25 копеек 1992 года

Нумизматы охотятся за разновидностью 3Гам, у которой отсутствуют черенки в гроздьях №4 и №8. Похожий штамп ВА имеет ягоды с дырочками "бублики", а остальные экземпляры номинала 1992 года чеканки содержат в дизайне черенки. Плюс у монеты 3Гам — толстый средний зуб трезубца.

По словам нумизмата Василия Бегиша, копейку находили в обращении всего четыре раза. Когда ее продали на форуме "Монеты ИТК" в июне 2019 года, то стартовая цена находилась на уровне 1000 грн, а результат торгов поразил даже владельца — конечная стоимость достигла 20 000 грн.

25 копеек 1992 года, штамп 3Гам. Фото: Монеты-ягодки

1 гривна 1992 года

Едва ли не самая дорогая разновидность — 2ААд. Она особенна тем, что перечеканена с монеты номиналом 5 копеек 1990 года СССР. На онлайн-аукционе Violity такой редкий экземпляр продали за 82 007 грн в октябре 2022 года. Владелец утверждал, что нашел металлическое изделие случайно во время перебора.

1 гривна 1992 года, штамп 2ААд. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, Верховная Рада должна окончательно решить судьбу переименования копеек на шаги. Это станет символическим этапом декоммунизации и подчеркнет денежную независимость Украины. Нацбанк рассчитывает пройти все процедуры до сентября 2026 года.

Также мы писали, что Национальный банк выпустил в обращение купюры номиналом 20 гривен с модифицированный дизайном. На обратной стороне появился патриотический лозунг "Слава Украине! Героям Слава!". Эти банкноты являются действительным платежным средством.