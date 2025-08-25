Рідкісні українські монети — які копійки можна продати за десятки тисяч гривень

Монета номіналом 25 копійок. Фото: кадр із відео

Українці можуть продати старі копійки за шалені гроші. Знайшовши в гаманці монету рідкісного різновиду, треба зберегти її на майбутнє, оскільки за цінний екземпляр дорого заплатять нумізмати. Водночас пам’ятайте, що не всі металеві гроші здатні принести дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки максимально дорого купують колекціонери.

10 копійок 1992 року

Українцям варто звернути увагу на штамп 2.21ВАк. В обігу він зустрічається дуже рідко, але якщо пощастить знайти такий екземпляр, то прибуток від продажу може становити 10 000-18 000 грн. Характерними ознаками дизайну є:

тонкий середній зуб тризуба;

замкнені п'яте та сьоме зерно третього колосу.

"Якщо ви знайшли 10 копійок 1992 року з тонким тризубом, перш за все перевірте, замкнені чи розімкнені зерна. Якщо вони погано прокарбовані і нічого не видно, тоді заміряйте відстань між крайніми остями колосків", — розповіли фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Відстань у штампа 2.21 повинна бути 11,6 мм. Знаючи цей показник, сплутати дорогу копійку з дешевим різновидом не вдасться.

10 копійок 1992 року, штамп 2.21ВАк. Фото: Монети-ягідки

25 копійок 1992 року

Нумізмати полюють за різновидом 3Гам, у якого відсутні черенки в гронах №4 та №8. Схожий штамп ВА має ягоди з дірочками "бублики", а решта екземплярів номіналу 1992 року карбування містять у дизайні черенки. Плюс у монети 3Гам — товстий середній зуб тризуба.

За словами нумізмата Василя Бегіша, копійку знаходили в обігу лише чотири рази. Коли її продали на форумі "Монети ІТК" у червні 2019 року, то стартова ціна перебувала на рівні 1000 грн, а результат торгів вразив навіть власника — кінцева вартість досягла 20 000 грн.

25 копійок 1992 року, штамп 3Гам. Фото: Монети-ягідки

1 гривня 1992 року

Чи не найдорожчий різновид — 2ААд. Він особливий тим, що перекарбований з монети номіналом 5 копійок 1990 року СРСР. На онлайн-аукціоні Violity такий рідкісний екземпляр продали за 82 007 грн у жовтні 2022 року. Власник стверджував, що знайшов металевий виріб випадково під час перебору.

1 гривня 1992 року, штамп 2ААд. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, Верховна Рада має остаточно вирішити долю перейменування копійок на шаги. Це стане символічним етапом декомунізації та підкреслить грошову незалежність України. Нацбанк розраховує пройти всі процедури до вересня 2026 року.

Також ми писали, що Національний банк випустив в обіг купюри номіналом 20 гривень з модифікований дизайном. На зворотному боці з’явилося патріотичне гасло "Слава Україні! Героям Слава!". Ці банкноти є дійсним платіжним засобом.