Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні змінять назву монет — коли можуть з’явитися шаги

В Україні змінять назву монет — коли можуть з’явитися шаги

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 11:17
В Україні готуються перейменувати копійки — Пишний назвав орієнтовну дату
Українські копійки. Фото: НБУ/Flickr

Ініційоване Національний банком нововведення — перейменування копійок на шаги — очікує рішення Верховної Ради. Перехід з проросійської назви розмінної монети на питому українську стане частиною тривалої декомунізації. Не виключено, що до кінця 2025 року питання заміни зрушиться з місця.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Коли копійки можуть перейменувати

Нацбанк повинен отримати "зелене світло" від парламенту, але нардепи зволікають з ухваленням рішення. Наразі триває період відпусток, але довго затримувати голосування не вийде. Очільник регулятора впевнений, що необхідно якнайшвидше завершити грошову реформу та поставити крапку в цьому питанні.

"Зробити нашу грошову одиницю абсолютно суверенною, незалежною і жодним чином не спорідненою навіть у найменших своїх проявах з державою-агресором. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно це рішення відбудеться", — констатував Пишний.

Він сподівається, що вдасться повністю пройти бюрократичні процедури до 2 вересня 2026 року, коли Україні відзначатиме 30-річчя української гривні. Водночас не виключено, що парламент ухвалить перейменування копійок на шаги до кінця 2025 року.

Навіщо змінювати назву копійок

Так називають розмінні монети лише в Росії, Білорусі, самопроголошеному Придністров’ї та Україні. Очевидно, що копійка є "шматком Москви", який глибоко вкоренився в головах наших громадян. Аби продовжити декомунізацію і повернутися до витоків, необхідно остаточно здійснити грошову реформу 1996 року.

"Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів. Це крок до остаточної української мовної присутності всюди, де обертаються гроші", — уточнив Андрій Пишний.

Голова Нацбанку додав: жодних додаткових витрат з боку держави на перейменування копійок не вимагається. Ті металеві гроші, що перебувають в обігу, ніхто в один момент не вилучатиме. Просто українці зможуть одночасно використовувати два види розмінної монети — 50 копійок і 50 шагів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть дорого продати старі монети. Наприклад, за номінал 25 копійок 1992 року дадуть близько 5 000-7 000 грн. Але важливо знайти саме штамп 5.1ДАг, який характеризується гуртом без насічок та округлим середнім зубом тризуба.

Також ми писали, що в Європейському Союзі вже не друкують купюри номіналом 500 євро, а в низці країн припинили карбування монет 1 та 2 центи. Українцям варто врахувати ці нюанси перед поїздкою до Європи у 2025 році.

НБУ гроші монети Андрій Пишний копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації