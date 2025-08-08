В Україні готуються перейменувати копійки — Пишний назвав орієнтовну дату

Українські копійки. Фото: НБУ/Flickr

Ініційоване Національний банком нововведення — перейменування копійок на шаги — очікує рішення Верховної Ради. Перехід з проросійської назви розмінної монети на питому українську стане частиною тривалої декомунізації. Не виключено, що до кінця 2025 року питання заміни зрушиться з місця.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Коли копійки можуть перейменувати

Нацбанк повинен отримати "зелене світло" від парламенту, але нардепи зволікають з ухваленням рішення. Наразі триває період відпусток, але довго затримувати голосування не вийде. Очільник регулятора впевнений, що необхідно якнайшвидше завершити грошову реформу та поставити крапку в цьому питанні.

"Зробити нашу грошову одиницю абсолютно суверенною, незалежною і жодним чином не спорідненою навіть у найменших своїх проявах з державою-агресором. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно це рішення відбудеться", — констатував Пишний.

Він сподівається, що вдасться повністю пройти бюрократичні процедури до 2 вересня 2026 року, коли Україні відзначатиме 30-річчя української гривні. Водночас не виключено, що парламент ухвалить перейменування копійок на шаги до кінця 2025 року.

Навіщо змінювати назву копійок

Так називають розмінні монети лише в Росії, Білорусі, самопроголошеному Придністров’ї та Україні. Очевидно, що копійка є "шматком Москви", який глибоко вкоренився в головах наших громадян. Аби продовжити декомунізацію і повернутися до витоків, необхідно остаточно здійснити грошову реформу 1996 року.

"Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів. Це крок до остаточної української мовної присутності всюди, де обертаються гроші", — уточнив Андрій Пишний.

Голова Нацбанку додав: жодних додаткових витрат з боку держави на перейменування копійок не вимагається. Ті металеві гроші, що перебувають в обігу, ніхто в один момент не вилучатиме. Просто українці зможуть одночасно використовувати два види розмінної монети — 50 копійок і 50 шагів.

