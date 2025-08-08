В Украине готовятся переименовать копейки — Пышный назвал ориентировочную дату

Украинские копейки. Фото: НБУ/Flickr

Инициированное Национальный банком нововведение — переименование копеек на шаги — ожидает решения Верховной Рады. Переход с пророссийского названия разменной монеты на украинское станет частью длительной декоммунизации. Не исключено, что до конца 2025 года вопрос замены сдвинется с места.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию "РБК-Украина".

Когда копейки могут переименовать

Нацбанк должен получить "зеленый свет" от парламента, но нардепы медлят с принятием решения. Сейчас идет период отпусков, но долго задерживать голосование не получится. Глава регулятора уверен, что необходимо как можно быстрее завершить денежную реформу и поставить точку в этом вопросе.

"Сделать нашу денежную единицу абсолютно суверенной, независимой и никоим образом не родственной даже в малейших своих проявлениях с государством-агрессором. Я очень надеюсь, что рано или поздно это решение состоится", — констатировал Пышный.

Он надеется, что удастся полностью пройти бюрократические процедуры до 2 сентября 2026 года, когда Украина будет отмечать 30-летие украинской гривны. Однако не исключено, что парламент согласует переименование копеек на шаги до конца 2025 года.

Зачем менять название копеек

Так называют разменные монеты только в России, Беларуси, самопровозглашенном Приднестровье и Украине. Очевидно, что копейка является "куском Москвы", который глубоко укоренился в головах наших граждан. Дабы продолжить декоммунизацию и вернуться к истокам, необходимо окончательно осуществить денежную реформу 1996 года.

"Это решение не зависит от количества монет в обращении, их формы или материала. Оно прежде всего об отходе от российских финансовых традиций и возвращении к исконно украинским терминам. Это шаг к окончательному украинскому языковому присутствию везде, где обращаются деньги", — уточнил Андрей Пышный.

Глава Нацбанка добавил: никаких дополнительных расходов со стороны государства на переименование копеек не требуется. Те металлические деньги, которые находятся в обращении, никто в один момент изымать не будет. Просто украинцы смогут одновременно использовать два вида разменной монеты — 50 копеек и 50 шагов.

Что еще нужно знать украинцам

