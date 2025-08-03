Монета 25 копійок коштує тисячі гривень — які штампи можна вигідно продати

Українські монети. Фото: УНІАН

Деякі старі українські монети дуже дорого коштують. Громадяни можуть отримати додаткове джерело заробітку, якщо знайдуть цінні штампи. Варто звернути увагу на номінал 25 копійок, який здатен похвалитися великою кількістю рідкісних різновидів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми можна заробити, продаючи 25-копійчані монети України.

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25 копійок 1992 року, 5.1ДАг

Близько 5 000-7 000 грн українці можуть отримати за монету 1992 року карбування. Йдеться саме про штамп 5.1ДАг, який легко відрізнити від інших за характерними ознаками дизайну:

середній зуб тризуба округлий, товстий;

знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт гладкий, без насічок.

25 копійок 1992 року, штамп 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

"Для карбування використовувались гладкі матриці, тому в різновиду 5.1ДАг немає насічки на гурті. Перші монети роздали на згадку працівникам заводу. Решту тиражу знищили, бо копійки з гладким гуртом були "незавершені", — йдеться на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

Зауважимо, ціна від 5 000 до 7 000 грн за один екземпляр — орієнтовна. Нумізмати нерідко платять більше початкової суми, якщо копійка в хорошому стані та не підлягала реставрації.

Скільки коштує "Англійський чекан"

Так колекціонери називають різновид монети 25 копійок 1992 року — 4БАм. Назва пішла від англійських штемпелів, які використовували для карбування на Луганському верстатобудівному заводі. Через помилку в ескізах робітники отримали пуансони з випуклим щитом на аверсі та вдавленим тризубом на реверсі.

25 копійок 1992 року, штамп 4БАм. Фото: Монети-ягідки

До такого ефекту призвело неправильне відображення рельєфу: художники ескізів затемнили фон і тризуб. Весь бракований тираж мали переплавити, а монети не повинні були потрапити в обіг. Але їх інколи зустрічають на онлайн-аукціонах, вірогідно, працівники заводу залишили собі кілька штук на пам'ять. Ціна коливається від 3 000 до 5 000 грн у середньому.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк планує вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок, починаючи з 1 жовтня 2025 року. Їх надалі використовуватимуть в розрахункових операціях, але фінустанови не повертатимуть металеві гроші цього номіналу клієнтам.

Також ми писали, що низка країн Європейського Союзу відмовилася від карбування дрібних монет номіналом 1 і 2 центи. Вони залишаються дійсним платіжним засобом, але в магазинах рахунки за товари округлюють. Правила діють у Бельгії, Нідерландах, Фінляндії тощо.