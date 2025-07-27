Цінні монети України — скільки можна заробити на номіналі 50 копійок

Монети номіналом 50 копійок — які вироби дуже дорого коштують
Всі українські монети мають штампи, які дорого коштують. Потрібно лише розрізняти їх за характерними особливостями, аби не продешевити. Колекціонери-нумізмати готові заплатити за деякі вироби чималі суми.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки вдасться отримати за рідкісні монети номіналом 50 копійок.
50 копійок 1992 року
Існує чимало цінних різновидів, але українцям варто звернути увагу на штамп 3(1)ВАг. Його вартість становить близько 3 800-5 000 грн, згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки". Впізнати дорогий металевий виріб вдасться за такими ознаками дизайну:
- середній зуб тризуба має потовщення зліва (брак);
- розмір рисунку — 17,7 мм;
- гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята злилась з вінком;
- гурт гладкий.
"3(1)ВАг — це перші пробні 50 копійок, які карбували під час налагодження верстатів. Використовувались штампи з браком і матриці без рифлень. Через це середній зуб тризуба має потовщення зліва, а на гурті немає насічок. Такі монети повинні були утилізувати", — йдеться на сайті.
50 копійок 1994 року
Ще два цінні різновиди датуються 1994 роком карбування. Дорого можна продати 50 копійок зі штампами 1.1АГм і 1.2АЕс. Перший характеризується маленькими отворами в нижній частині тризуба, гуртом із дрібною насічкою, проміжками у формі трапецій між листком і відростком. Середня вартість однієї монети — від 2 000 до 4 000 грн.
Натомість різновид 1.2АЕс коштує від 6 000 до 14 000 грн. У нього також маленькі отвори в нижній частині тризуба, але гурт середній та має вісім насічок. Плюс у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди. Важливо не переплутати штамп із дешевим 1.2АЕк, в якого крупний гурт і сім насічок.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року в Україні найпоширенішою стала банкнота 1 000 гривень — таких в обігу перебуває понад 406 млн. Найрідше зустрічаються купюри номіналом 50 гривень — лише 112,7 млн екземплярів.
Також ми писали, що пам’ятні монети Національного банку дорого коштують в інтернеті. Українці продають їх на онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Ми дізналися, які саме вироби принесуть хороший додатковий заробіток.
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