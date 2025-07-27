Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Монети номіналом 50 копійок — які вироби дуже дорого коштують

Монети номіналом 50 копійок — які вироби дуже дорого коштують

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 09:05
Цінні монети України — скільки можна заробити на номіналі 50 копійок
Монети номіналом 50 копійок. Фото: УНІАН

Всі українські монети мають штампи, які дорого коштують. Потрібно лише розрізняти їх за характерними особливостями, аби не продешевити. Колекціонери-нумізмати готові заплатити за деякі вироби чималі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки вдасться отримати за рідкісні монети номіналом 50 копійок.

Реклама
Читайте також:

50 копійок 1992 року

Існує чимало цінних різновидів, але українцям варто звернути увагу на штамп 3(1)ВАг. Його вартість становить близько 3 800-5 000 грн, згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки". Впізнати дорогий металевий виріб вдасться за такими ознаками дизайну:

  • середній зуб тризуба має потовщення зліва (брак);
  • розмір рисунку — 17,7 мм;
  • гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята злилась з вінком;
  • гурт гладкий.
Монети номіналом 50 копійок — які вироби дуже дорого коштують - фото 1
50 копійок 1992 року, штамп 3(1)ВАг. Фото: Монети-ягідки

"3(1)ВАг — це перші пробні 50 копійок, які карбували під час налагодження верстатів. Використовувались штампи з браком і матриці без рифлень. Через це середній зуб тризуба має потовщення зліва, а на гурті немає насічок. Такі монети повинні були утилізувати", — йдеться на сайті.

50 копійок 1994 року

Ще два цінні різновиди датуються 1994 роком карбування. Дорого можна продати 50 копійок зі штампами 1.1АГм і 1.2АЕс. Перший характеризується маленькими отворами в нижній частині тризуба, гуртом із дрібною насічкою, проміжками у формі трапецій між листком і відростком. Середня вартість однієї монети — від 2 000 до 4 000 грн.

Монети номіналом 50 копійок — які вироби дуже дорого коштують - фото 2
50 копійок 1994 року, штамп 1.1АГм. Фото: Монети-ягідки

Натомість різновид 1.2АЕс коштує від 6 000 до 14 000 грн. У нього також маленькі отвори в нижній частині тризуба, але гурт середній та має вісім насічок. Плюс у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди. Важливо не переплутати штамп із дешевим 1.2АЕк, в якого крупний гурт і сім насічок.

Монети номіналом 50 копійок — які вироби дуже дорого коштують - фото 3
50 копійок 1994 року, штамп 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року в Україні найпоширенішою стала банкнота 1 000 гривень — таких в обігу перебуває понад 406 млн. Найрідше зустрічаються купюри номіналом 50 гривень — лише 112,7 млн екземплярів.

Також ми писали, що пам’ятні монети Національного банку дорого коштують в інтернеті. Українці продають їх на онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Ми дізналися, які саме вироби принесуть хороший додатковий заробіток.

гроші монети колекція колекціонер копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації