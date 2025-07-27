Цінні монети України — скільки можна заробити на номіналі 50 копійок

Монети номіналом 50 копійок. Фото: УНІАН

Всі українські монети мають штампи, які дорого коштують. Потрібно лише розрізняти їх за характерними особливостями, аби не продешевити. Колекціонери-нумізмати готові заплатити за деякі вироби чималі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки вдасться отримати за рідкісні монети номіналом 50 копійок.

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50 копійок 1992 року

Існує чимало цінних різновидів, але українцям варто звернути увагу на штамп 3(1)ВАг. Його вартість становить близько 3 800-5 000 грн, згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки". Впізнати дорогий металевий виріб вдасться за такими ознаками дизайну:

середній зуб тризуба має потовщення зліва (брак);

розмір рисунку — 17,7 мм;

гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята злилась з вінком;

гурт гладкий.

50 копійок 1992 року, штамп 3(1)ВАг. Фото: Монети-ягідки

"3(1)ВАг — це перші пробні 50 копійок, які карбували під час налагодження верстатів. Використовувались штампи з браком і матриці без рифлень. Через це середній зуб тризуба має потовщення зліва, а на гурті немає насічок. Такі монети повинні були утилізувати", — йдеться на сайті.

50 копійок 1994 року

Ще два цінні різновиди датуються 1994 роком карбування. Дорого можна продати 50 копійок зі штампами 1.1АГм і 1.2АЕс. Перший характеризується маленькими отворами в нижній частині тризуба, гуртом із дрібною насічкою, проміжками у формі трапецій між листком і відростком. Середня вартість однієї монети — від 2 000 до 4 000 грн.

50 копійок 1994 року, штамп 1.1АГм. Фото: Монети-ягідки

Натомість різновид 1.2АЕс коштує від 6 000 до 14 000 грн. У нього також маленькі отвори в нижній частині тризуба, але гурт середній та має вісім насічок. Плюс у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди. Важливо не переплутати штамп із дешевим 1.2АЕк, в якого крупний гурт і сім насічок.

50 копійок 1994 року, штамп 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року в Україні найпоширенішою стала банкнота 1 000 гривень — таких в обігу перебуває понад 406 млн. Найрідше зустрічаються купюри номіналом 50 гривень — лише 112,7 млн екземплярів.

Також ми писали, що пам’ятні монети Національного банку дорого коштують в інтернеті. Українці продають їх на онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Ми дізналися, які саме вироби принесуть хороший додатковий заробіток.