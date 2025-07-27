Ценные монеты Украины — сколько можно заработать на номинале 50 копеек

Монеты номиналом 50 копеек. Фото: УНИАН

Все украинские монеты имеют штампы, которые дорого стоят. Нужно лишь различать их по характерным особенностям, дабы не продешевить. Коллекционеры-нумизматы готовы заплатить за некоторые изделия немалые суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько удастся получить за редкие монеты номиналом 50 копеек.

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50 копеек 1992 года

Существует немало ценных разновидностей, но украинцам нужно обратить внимание на штамп 3(1)ВАг. Его стоимость составляет около 3 800-5 000 грн, согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки". Узнать дорогое металлическое изделие удастся по таким признакам дизайна:

средний зуб трезуб имеет утолщение слева (брак);

размер рисунка — 17,7 мм;

гроздь №1 имеет 4 ягоды, а пятая слилась с венком;

гурт гладкий.

50 копеек 1992 года, штамп 3(1)ВАг. Фото: Монеты-ягодки

"3(1)ВАг — это первые пробные 50 копеек, которые чеканили во время наладки станков. Использовались штампы с браком и матрицы без рифлений. Поэтому средний зуб трезубца имеет утолщение слева, а на гурте нет насечек. Такие монеты должны были утилизировать", — говорится на сайте.

50 копеек 1994 года

Еще две ценные разновидности датируются 1994 годом чеканки. Дорого можно продать 50 копеек со штампами 1.1АГм и 1.2АЕс. Первый характеризуется маленькими отверстиями в нижней части трезубца, гуртом с мелкой насечкой, промежутками в форме трапеций между листком и отростком. Средняя стоимость одной монеты — от 2 000 до 4 000 грн.

50 копеек 1994 года, штамп 1.1АГм. Фото: Монеты-ягодки

Зато разновидность 1.2АЕс стоит от 6 000 до 14 000 грн. У нее также маленькие отверстия в нижней части трезубца, но гурт средний и имеет восемь насечек. Плюс у гроздей №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде. Важно не перепутать штамп с дешевым 1.2АЕк, у которого крупный гурт и семь насечек.

50 копеек 1994 года, штамп 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, по состоянию на 1 июля 2025 года в Украине самой распространенной стала банкнота 1 000 гривен — таких в обращении находится более 406 млн. Реже всего встречаются купюры номиналом 50 гривен — всего 112,7 млн экземпляров.

Также мы писали, что памятные монеты Национального банка дорого стоят в интернете. Украинцы продают их на онлайн-аукционах и специализированных порталах, в частности OLX. Мы узнали, какие именно изделия принесут хороший дополнительный заработок.