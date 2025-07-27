Ценные монеты Украины — сколько можно заработать на номинале 50 копеек

Монеты номиналом 50 копеек — какие изделия очень дорого стоят
Все украинские монеты имеют штампы, которые дорого стоят. Нужно лишь различать их по характерным особенностям, дабы не продешевить. Коллекционеры-нумизматы готовы заплатить за некоторые изделия немалые суммы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько удастся получить за редкие монеты номиналом 50 копеек.
50 копеек 1992 года
Существует немало ценных разновидностей, но украинцам нужно обратить внимание на штамп 3(1)ВАг. Его стоимость составляет около 3 800-5 000 грн, согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки". Узнать дорогое металлическое изделие удастся по таким признакам дизайна:
- средний зуб трезуб имеет утолщение слева (брак);
- размер рисунка — 17,7 мм;
- гроздь №1 имеет 4 ягоды, а пятая слилась с венком;
- гурт гладкий.
"3(1)ВАг — это первые пробные 50 копеек, которые чеканили во время наладки станков. Использовались штампы с браком и матрицы без рифлений. Поэтому средний зуб трезубца имеет утолщение слева, а на гурте нет насечек. Такие монеты должны были утилизировать", — говорится на сайте.
50 копеек 1994 года
Еще две ценные разновидности датируются 1994 годом чеканки. Дорого можно продать 50 копеек со штампами 1.1АГм и 1.2АЕс. Первый характеризуется маленькими отверстиями в нижней части трезубца, гуртом с мелкой насечкой, промежутками в форме трапеций между листком и отростком. Средняя стоимость одной монеты — от 2 000 до 4 000 грн.
Зато разновидность 1.2АЕс стоит от 6 000 до 14 000 грн. У нее также маленькие отверстия в нижней части трезубца, но гурт средний и имеет восемь насечек. Плюс у гроздей №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде. Важно не перепутать штамп с дешевым 1.2АЕк, у которого крупный гурт и семь насечек.
Напомним, по состоянию на 1 июля 2025 года в Украине самой распространенной стала банкнота 1 000 гривен — таких в обращении находится более 406 млн. Реже всего встречаются купюры номиналом 50 гривен — всего 112,7 млн экземпляров.
Также мы писали, что памятные монеты Национального банка дорого стоят в интернете. Украинцы продают их на онлайн-аукционах и специализированных порталах, в частности OLX. Мы узнали, какие именно изделия принесут хороший дополнительный заработок.
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