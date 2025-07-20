Монети від Нацбанку — скільки можна заробити на номіналі 10 гривень у 2025 році

Монети номіналом 10 гривень. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть дорого продати пам’ятні монети від НБУ. Національний банк регулярно випускає металеві гроші, присвячені видатним особистостям, професіям, історичним подіям, державним структурам тощо. Деякі екземпляри принесуть власникам тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети від НБУ номіналом 10 гривень дорого коштують.

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Монета "Сили територіальної оборони"

Її презентували 3 жовтня 2022 року, присвятивши Силам територіальної оборони Збройних сил України. Матеріал — сплав на основі цинку з нікелевим покривом, тираж — 10 000 000 штук, гурт — рифлений. Аверс ідентичний обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року, зате на реверсі зобразили:

дві стилізовані фігури військовослужбовців;

логотип і гасло Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Основу ТрО становлять чоловіки та жінки, далекі від військових професій: вчителі, діячі культури і науки, підприємці, фермери, ІТ-фахівці, банкіри та представники інших професій. Головне, що їх об'єднує — згуртованість та готовність зі зброєю в руках захищати незалежність", — прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Монета "Сили територіальної оборони" від НБУ. Фото: скриншот

На спеціалізованому порталі OLX користувач із Харківської області опублікував оголошення про продаж одного екземпляру монети "Сили територіальної оборони ЗСУ". Її вартість — 5 000 грн.

Монета "Будинок з химерами"

Вона з’явилася на світ у 2013 році як продовження серії Національного банку "Пам’ятки архітектури України". Тираж карбували до 110-річчя зведення в Києві цегляної споруди з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів. Її автор — Владислав Городецький, блискучий інженер та мандрівник.

Монету номіналом 10 гривень виготовили зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — "пруф" (найвища). В дизайні реверсу вдалося ідеально поєднати постать Городецького та його архітектурний шедевр.

"Цей будинок є дійсно унікальним витвором архітектури, що довгі часи є прикрасою Києва, і випуск монет стане чудовим подарунком киянам та гостям міста", — констатувала тодішня начальниця управління нумізматичної продукції та маркетингу НБУ Тамара Лошманова.

Монета "Будинок з химерами" від НБУ. Фото: скриншот

Виріб виставили на продаж на онлайн-аукціоні Violity. За три години до закінчення торгів свої ставки зробили 26 користувачів, а максимальна ціна перебувала на рівні 2 528 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати чимало обігових монет. Деякі екземпляри коштують у середньому до 10 000 грн, оскільки високо цінуються колекціонерами. Наприклад, номінал 25 копійок 1992 року (різновид 5.1ДАг) принесе власнику від 5 000 до 7 000 грн.

Також ми писали, які вироби дорого продають на OLX. Нумізмати заплатять тисячі гривень за монети, виготовлені Національним банком. Ще більше — за старі копійки часів Радянського Союзу або Російської імперії.