Монеты от Нацбанка — сколько можно заработать на номинале 10 гривен в 2025 году

Монеты номиналом 10 гривен. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут дорого продать памятные монеты от НБУ. Национальный банк регулярно выпускает металлические деньги, посвященные выдающимся личностям, профессиям, историческим событиям, государственным структурам и тому подобное. Некоторые экземпляры принесут владельцам тысячи гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты от НБУ номиналом 10 гривен дорого стоят.

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Монета "Силы территориальной обороны"

Ее презентовали 3 октября 2022 года, посвятив Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Материал — сплав на основе цинка с никелевым покрытием, тираж — 10 000 000 штук, гурт — рифленый. Аверс идентичен оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года, зато на реверсе изобразили:

две стилизованные фигуры военнослужащих;

логотип и лозунг Сил территориальной обороны ВСУ.

"Основу ТрО составляют мужчины и женщины, далекие от военных профессий: учителя, деятели культуры и науки, предприниматели, фермеры, ІТ-специалисты, банкиры и представители других профессий. Главное, что их объединяет — сплоченность и готовность с оружием в руках защищать независимость", — прокомментировал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Монета "Силы территориальной обороны" от НБУ. Фото: скриншот

На специализированном портале OLX пользователь из Харьковской области опубликовал объявление о продаже одного экземпляра монеты "Силы территориальной обороны ВСУ". Ее стоимость — 5 000 грн.

Монета "Дом с химерами"

Она появилась на свет в 2013 году как продолжение серии Национального банка "Памятники архитектуры Украины". Тираж чеканили к 110-летию возведения в Киеве кирпичного сооружения с украшениями мифологических и охотничьих сюжетов. Ее автор — Владислав Городецкий, блестящий инженер и путешественник.

Монету номиналом 10 гривен изготовили из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — "пруф" (высшая). В дизайне реверса удалось идеально совместить фигуру Городецкого и его архитектурный шедевр.

"Этот дом является действительно уникальным произведением архитектуры, которое долгое время является украшением Киева, и выпуск монет станет прекрасным подарком киевлянам и гостям города", — констатировала тогдашняя начальница управления нумизматической продукции и маркетинга НБУ Тамара Лошманова.

Монета "Дом с химерами" от НБУ. Фото: скриншот

Изделие выставили на продажу на онлайн-аукционе Violity. За три часа до окончания торгов свои ставки сделали 26 пользователей, а максимальная цена находилась на уровне 2 528 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать немало оборотных монет. Некоторые экземпляры стоят в среднем до 10 000 грн, поскольку высоко ценятся коллекционерами. Например, номинал 25 копеек 1992 года (разновидность 5.1ДАг) принесет владельцу от 5 000 до 7 000 грн.

Также мы писали, какие изделия дорого продают на OLX. Нумизматы заплатят тысячи гривен за монеты, изготовленные Национальным банком. Еще больше — за старые копейки времен Советского Союза или Российской империи.