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Головна Економіка Тисячі гривень за монету — які вироби дорого продають на OLX

Тисячі гривень за монету — які вироби дорого продають на OLX

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:15
Продати монети на OLX — скільки заробляють на старих копійках в інтернеті
Дівчинка і монети від Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Намагаючись розбагатіти на українських монетах, власники металевих грошей публікують оголошення на онлайн-аукціонах або спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Там можна зустріти фотографії копійок, викарбуваних ще за часів Радянського Союзу, а також пам’ятні вироби Національного банку і звичайні обігові монети.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які дорогі монети продають на OLX.

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Старі копійки часів СРСР

Нумізмати готові заплатити тисячі гривень, аби долучити до своїх колекцій старовинні монети, випущені в часи Радянського Союзу або ще раніше, в період Російської імперії. Наприклад, номінал 50 копійок 1912 року коштує 2 000 грн. Її виготовили зі срібла в період правління імператора Миколи II (1894-1917). Його зображення у профіль помістили на аверс.

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Тисячі гривень за монету — які вироби дорого продають на OLX - фото 1
50 копійок 1912 року. Фото: скриншот

Іншу монету пропонують купити за 3 000 грн — номінал 15 копійок 1991 року карбування. Високу ціну звичайного обігового виробу пояснили наявністю дефекту на гурті. Тираж виготовили зі сплаву на основі міді, нікелю та цинку. Інших характерних особливостей, які б могли вплинути на вартість лота, немає.

Тисячі гривень за монету — які вироби дорого продають на OLX - фото 2
15 копійок 1991 року. Фото: скриншот

Монети від НБУ

Національний банк регулярно карбує пам’ятні монети, присвячуючи їх представникам конкретних професій, історичним подіям, явищам тощо. Наприклад, користувач OLX з Харкова пропонує придбати срібну монету з позолотою під назвою "Сила кохання". Вона звилася на світ у 2025 році та присвячена вічним історіям справжньої любові. Ціна — 4 430 грн.

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Тисячі гривень за монету — які вироби дорого продають на OLX - фото 3
Монета "Сила кохання". Фото: скриншот

Ще один цікавий лот — срібні монети "Монастир Сурб Хач" і "350-річчя Конотопської битви", випущені в далекому 2009 році. Власник готовий продати обидва вироби за 5 200 грн. Якщо купувати металеві екземпляри окремо, то ціна кожного — 3 000 грн. Монети присвятили визначній вірменській пам’ятці Криму та перемозі гетьмана Івана Виговського в битві під Конотопом в 1659 році.

Тисячі гривень за монету — які вироби дорого продають на OLX - фото 4
Дві пам'ятні монети від НБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть дорого продати монети на онлайн-аукціоні. За 50 копійок 2001 року карбування пропонували 2 118 грн, а номінал 1 гривня 2002 року власник хотів реалізувати за 5 399 грн. Чим старіша монета, тим більше за неї дадуть колекціонери.

Також ми писали, скільки коштує найдорожча монета в Україні. Виріб Національного банку, присвячений футбольному Чемпіонату Європи 2012, коштував на момент виготовлення майже 350 000 грн. Це пояснюється вагою у 500 г золота.

OLX гроші монети ціни копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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