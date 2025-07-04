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Тысячи гривен за монету — какие изделия дорого продают на OLX

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:15
Продать монеты на OLX — сколько зарабатывают на старых копейках в интернете
Девочка и монеты от Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Пытаясь разбогатеть на украинских монетах, владельцы металлических денег публикуют объявления на онлайн-аукционах или специализированных порталах, в частности OLX. Там можно встретить фотографии копеек, отчеканенных еще во времена Советского Союза, а также памятные изделия Национального банка и обычные оборотные монеты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие дорогие монеты продают на OLX.

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Старые копейки времен СССР

Нумизматы готовы заплатить тысячи гривен, лишь бы приобщить к своим коллекциям старинные монеты, выпущенные во времена Советского Союза или еще раньше, в период Российской империи. Например, номинал 50 копеек 1912 года стоит 2 000 грн. Ее изготовили из серебра в период правления императора Николая II (1894-1917). Его изображение в профиль поместили на аверс.

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50 копеек 1912 года. Фото: скриншот

Другую монету предлагают купить за 3 000 грн — номинал 15 копеек 1991 года чеканки. Высокую цену обычного оборотного изделия объяснили наличием дефекта на гурте. Тираж изготовили из сплава на основе меди, никеля и цинка. Других характерных особенностей, которые бы могли повлиять на стоимость лота, нет.

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15 копеек 1991 года. Фото: скриншот

Монеты от НБУ

Национальный банк регулярно чеканит памятные монеты, посвящая их представителям конкретных профессий, историческим событиям, явлениям и др. Например, пользователь OLX из Харькова предлагает приобрести серебряную монету с позолотой под названием "Сила любви". Она появилась на свет в 2025 году и посвящена вечным историям настоящей любви. Цена — 4 430 грн.

Тысячи гривен за монету — какие изделия дорого продают на OLX - фото 3
Монета "Сила любви". Фото: скриншот

Еще один интересный лот — серебряные монеты "Монастырь Сурб Хач" и "350-летие Конотопской битвы", выпущенные в далеком 2009 году. Владелец готов продать оба изделия за 5 200 грн. Если покупать металлические экземпляры по отдельности, то цена каждого — 3 000 грн. Монеты посвятили выдающейся армянской достопримечательности Крыма и победе гетмана Ивана Выговского в битве под Конотопом в 1659 году.

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Две памятные монеты от НБУ. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут дорого продать монеты на онлайн-аукционе. За 50 копеек 2001 года чеканки предлагали 2 118 грн, а номинал 1 гривна 2002 года владелец хотел реализовать за 5 399 грн. Чем старее монета, тем больше за нее дадут коллекционеры.

Также мы писали, сколько стоит самая дорогая монета в Украине. Изделие Национального банка, посвященное футбольному Чемпионату Европы 2012, стоило на момент изготовления почти 350 000 грн. Это объясняется весом в 500 г золота.

OLX деньги монеты цены копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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