Продати монети на аукціоні — які копійки принесуть тисячі гривень заробітку

Українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Українці регулярно продають монети на онлайн-аукціонах, отримуючи тисячі гривень за кожен цінний екземпляр. Заробіток на копійках перетворився з хобі на реальний спосіб збагачення. За деякі рідкісні вироби нумізмати готові заплатити достойні суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети дорого продають на онлайн-аукціоні.

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50 копійок 2001 року

На спеціалізованому порталі Violity з’явилося оголошення від мешканця Тернополя, який запропонував користувачам онлайн-аукціону придбати 50 копійок 2001 року карбування. Він не уточнив різновид, але до кінця торгів 26 червня українці зробили 25 ставок.

За лот запропонували 2 118 грн. Згідно з інформацією на сайті "Монети-ягідки", 50 копійок 2001 року карбували маленьким тиражом спеціально для річного набору Національного банку "Обігові монети України". Для комплектації випустили всього 5 000 екземплярів, що вплинуло на ціну виробів.

"Вірогідність знайти монету в обігу маленька. Тому для колекції краще купити 50 копійок 2001 року на аукціоні, ніж перебирати монети. Вартість залежить від стану. Середня ціна 50 копійок на аукціоні Віоліті — 1 500 грн", — зауважили фахівці порталу.

Монета 50 копійок 2001 року. Фото: скриншот

1 гривня 2002 року

Інший рідкісний екземпляр на онлайн-аукціоні Violity — 1 гривня 2002 року карбування. Власник із Луцька встановив ціну 5 399 грн. Він уточнив штамп монети — 1АДг із гладким гуртом. Середня вартість такого виробу перебуває в діапазоні 2 500-3 300 грн. Всього існує чотири різновиди, але рідкісний тільки один.

"Дорого продати можна 1 гривню 2002 року без написів на ребрі, тобто з гладким гуртом. В обігу знаходять звичайні металеві гривні, різновиди 1АД1, 1АД2 та 1АД3. Відрізняються вони шириною шрифту на гурті. Зустрічаються монети з перевернутим написом, але це не впливає на вартість", — констатували на порталі "Монети-ягідки".

На онлайн-аукціоні 1 гривню з гладким гуртом продали всього кілька разів. Вона часто стає об’єктом уваги фальшивомонетників: аферисти спилюють написи в дешевих екземплярів, аби видати їх за різновид 1АДг. Тому варто перевіряти всі параметри металевих грошей, перш ніж купувати.

1 гривня 2002 року, штамп 1АДг. Фото: скриншот

Нагадаємо, важливе значення для нумізматів має не тільки штамп, але й рік карбування монети. Деякі металеві вироби 2003 року здатні принести власникам непогані прибутки. Наприклад, номінал 2 копійки можна продати за 1 800-5 000 грн.

Також ми писали, що серед українських монет є багато дешевих виробів, які коштують не більше власного номіналу. Зазвичай це обігові копійки, тиражі яких налічують мільйони екземплярів, або вироби для річних наборів Національного банку.