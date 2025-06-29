Продать монеты на аукционе — какие копейки принесут тысячи гривен заработка

Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы регулярно продают монеты на онлайн-аукционах, получая тысячи гривен за каждый ценный экземпляр. Заработок на копейках превратился из хобби в реальный способ обогащения. За некоторые редкие изделия нумизматы готовы заплатить достойные суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты дорого продают на онлайн-аукционе.

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50 копеек 2001 года

На специализированном портале Violity появилось объявление от жителя Тернополя, который предложил пользователям онлайн-аукциона приобрести 50 копеек 2001 года чеканки. Он не уточнил разновидность, но до конца торгов 26 июня украинцы сделали 25 ставок.

За лот предложили 2 118 грн. Согласно информации на сайте "Монеты-ягодки", 50 копеек 2001 года чеканили маленьким тиражом специально для годового набора Национального банка "Оборотные монеты Украины". Для комплектации выпустили всего 5 000 экземпляров, что повлияло на цену изделий.

"Вероятность найти монету в обращении маленькая. Поэтому для коллекции лучше купить 50 копеек 2001 года на аукционе, чем перебирать монеты. Стоимость зависит от состояния. Средняя цена 50 копеек на аукционе Виолити — 1 500 грн", — отметили специалисты портала.

Монета 50 копеек 2001 года. Фото: скриншот

1 гривна 2002 года

Другой редкий экземпляр на онлайн-аукционе Violity — 1 гривна 2002 года чеканки. Владелец из Луцка установил цену 5 399 грн. Он уточнил штамп монеты — 1АДг с гладким гуртом. Средняя стоимость такого изделия находится в диапазоне 2 500-3 300 грн. Всего существует четыре разновидности, но редкая только одна.

"Дорого продать можно 1 гривну 2002 года без надписей на ребре, то есть с гладким гуртом. В обращении находят обычные металлические гривны, разновидности 1АД1, 1АД2 и 1АД3. Отличаются они шириной шрифта на гурте. Встречаются монеты с перевернутой надписью, но это не влияет на стоимость", — констатировали на портале "Монеты-ягодки".

На онлайн-аукционе 1 гривну с гладким гуртом продали всего несколько раз. Она часто становится объектом внимания фальшивомонетчиков: аферисты спиливают надписи у дешевых экземпляров, чтобы выдать их за разновидность 1АДг. Поэтому стоит проверять все параметры металлических денег, прежде чем покупать.

1 гривна 2002 года, штамп 1АДг. Фото: скриншот

Напомним, важное значение для нумизматов имеет не только штамп, но и год чеканки монеты. Некоторые металлические изделия 2003 года способны принести владельцам неплохую прибыль. Например, номинал 2 копейки можно продать за 1 800-5 000 грн.

Также мы писали, что среди украинских монет есть много дешевых изделий, которые стоят не больше собственного номинала. Обычно это оборотные копейки, тиражи которых насчитывают миллионы экземпляров, или изделия для годовых наборов Национального банка.