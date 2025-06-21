Продати монети 2003 року — які номінали дорогі та скільки коштують

Українські монети. Фото: Unsplash

Більшість українських монет, випущених після 2000 року, мало цінуються нумізматами. Але деякі копійки здатні зацікавити колекціонерів, які дорого заплатять за металеві вироби.

Сайт Новини.LIVE розповідає, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", скільки колекціонери дадуть за копійки 2003 року виготовлення.

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Дорогі монети 2003 року

Почнемо з найменшого номіналу, який здатен принести гроші українцям — 2 копійки. Тираж карбували спеціально для річного набору Національного банку, тож кількість екземплярів невелика. У 2019 році монети вивели з обігу, але колекціонери готові заплатити за номінал 2003 року від 1 800 до 5 000 грн. Були випадки, коли його продавали на аукціоні за 7 200 грн.

Для річного набору НБУ також приготували тираж 5 копійок. Монети відрізняються від тих, що потрапили в обіг, розміром зображення на аверсі. Але помітити різницю неозброєним оком непросто, тому краще орієнтуватися на реверс: у штампа 2ВАм — віддалений вінок. Вартість рідкісної копійки становить 1 300-3 000 грн у середньому.

Монети номіналом 5 копійок 2003 року. Фото: Монети-ягідки

Кілька тисяч гривень українці можуть отримати за 25 і 50 копійок 2003 року карбування. Обидва номінали виготовили спеціально для набору Національного банку, але його так і не випустили, тому тиражі потрапили в обіг.

"Більшість монет, що продаються на аукціонах, знайдені у гаманцях чи скарбничках. Дорожче коштують копійки зі штемпельним блиском, без подряпин та пошкоджень. Ціна може доходити до 4 000 грн", — йдеться на спеціалізованому порталі.

В середньому 25 копійок продають за 1 500-2 200 грн, а 50 копійок — за 2 000-3 000 грн. Якщо довести виріб до відмінного стану, вдасться отримати більший дохід.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть дорого продати монети, випущені Національним банком. На онлайн-аукціонах і спеціалізованих сайтах регулярно публікують оголошення з пропозицією купити пам’ятні вироби, присвячені датам, людям, професіям і явищам.

Також ми писали, які копійки невигідно зберігати українцям. Дешеві штампи не здатні принести власникам монет омріяний дохід. Чимало різновидів, які не цікавлять нумізматів, має номінал 5 копійок. Наприклад, тиражі 2005, 2006, 2008-2010 років повністю обігові.