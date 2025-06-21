Продать монеты 2003 года — какие номиналы дорогие и сколько стоят

Украинские монеты. Фото: Unsplash

Большинство украинских монет, выпущенных после 2000 года, мало ценятся нумизматами. Но некоторые копейки способны заинтересовать коллекционеров, которые дорого заплатят за металлические изделия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки", сколько коллекционеры дадут за копейки 2003 года изготовления.

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Дорогие монеты 2003 года

Начнем с самого маленького номинала, который способен принести деньги украинцам — 2 копейки. Тираж чеканили специально для годового набора Национального банка, поэтому количество экземпляров небольшое. В 2019 году монеты вывели из обращения, но коллекционеры готовы заплатить за номинал 2003 года от 1 800 до 5 000 грн. Были случаи, когда его продавали на аукционе за 7 200 грн.

Для годового набора НБУ также приготовили тираж 5 копеек. Монеты отличаются от тех, что попали в обращение, размером изображения на аверсе. Но заметить разницу невооруженным глазом непросто, поэтому лучше ориентироваться на реверс: у штампа 2ВАм — удаленный венок. Стоимость редкой копейки составляет 1 300-3 000 грн в среднем.

Монеты номиналом 5 копеек 2003 года. Фото: Монеты-ягодки

Несколько тысяч гривен украинцы могут получить за 25 и 50 копеек 2003 года чеканки. Оба номинала изготовили специально для набора Национального банка, но его так и не выпустили, поэтому тиражи попали в оборот.

"Большинство монет, которые продаются на аукционах, найдены в кошельках или копилках. Дороже стоят копейки со штемпельным блеском, без царапин и повреждений. Цена может доходить до 4 000 грн", — говорится на специализированном портале.

В среднем 25 копеек продают за 1 500-2 200 грн, а 50 копеек — за 2 000-3 000 грн. Если довести изделие до отличного состояния, удастся получить больший доход.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут дорого продать монеты, выпущенные Национальным банком. На онлайн-аукционах и специализированных сайтах регулярно публикуют объявления с предложением купить памятные изделия, посвященные датам, людям, профессиям и явлениям.

Также мы писали, какие копейки невыгодно хранить украинцам. Дешевые штампы не способны принести владельцам монет желанный доход. Немало разновидностей, которые не интересуют нумизматов, имеет номинал 5 копеек. Например, тиражи 2005, 2006, 2008-2010 годов полностью оборотные.