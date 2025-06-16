Старі монети України — скільки можна заробити на копійках 1996 року

Монета номіналом 1 гривня. Фото: УНІАН

Українці можуть заробити на монетах, продаючи вироби давніх років випуску. Нумізмати цінують металеві гроші, карбовані 30 років тому і більше. Чим старша копійка, тим більше за неї заплатять.

Сайт Новини.LIVE розповідає, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", скільки колекціонери дадуть за копійки 1996 року виготовлення.

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Українські монети 1996 року

Так склалося, що більшість тиражів випустили для поповнення річного набору Національного банку. Кількість таких екземплярів невелика, тож це пояснює зацікавленість нумізматів і вартість. Наприклад, номінал 1 копійка 1996 року має два різновиди, які відрізняються за реверсом:

1БА — великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає;

1БВ — маленькі ягоди, хвостик не примикає.

Штампи коштують від 1 300 до 3 000 грн кожен. Траплялися випадки, коли 1 копійку 1996 року продавали на онлайн-аукціоні дорожче — за 6 500 грн. Кінцева вартість залежить від зовнішнього вигляду і попиту під час торгів.

Номінал 1 копійка 1996 року. Фото: Монети-ягідки

Номінали 2 і 5 копійок коштують від 800 до 1 700 грн. Їх карбували спеціально для річного набору НБУ, хоча монети неодноразово знаходили в обігу. Матеріал виготовлення — алюміній та немагнітна сталь. Ціна може збільшитися за рахунок кращого зовнішнього вигляду або наявності унікального дефекту.

Номінал 1 гривня 1996 року карбування — це обігова монета України. Відомо про існування трьох штампів, за які колекціонери багато не заплатять. Натомість ще два різновиди здатні принести власнику від 6 000 до 8 000 грн: 1АБг із гладким гуртом і 1АБ1.1 (рік 1995 на гурті).

Номінал 1 гривня 1996 року. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українцям вигідно зберігати і продавати далеко не всі монети. Існує чимало штампів копійок, за які нумізмати майже нічого не заплатять. Варто розбиратися у різновидах, аби не прогадати з ціною металевого виробу.

Також ми писали, що Національний банк виводить з обігу розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок спільно з купюрами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. Українці можуть звернутися до підрозділів НБУ чи відділення уповноважених фінансових установ для обміну.