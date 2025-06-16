Старі монети України — скільки можна заробити на копійках 1996 року

Дорогі копійки 1996 року — за які монети багато заплатять
Українці можуть заробити на монетах, продаючи вироби давніх років випуску. Нумізмати цінують металеві гроші, карбовані 30 років тому і більше. Чим старша копійка, тим більше за неї заплатять.
Сайт Новини.LIVE розповідає, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", скільки колекціонери дадуть за копійки 1996 року виготовлення.
Українські монети 1996 року
Так склалося, що більшість тиражів випустили для поповнення річного набору Національного банку. Кількість таких екземплярів невелика, тож це пояснює зацікавленість нумізматів і вартість. Наприклад, номінал 1 копійка 1996 року має два різновиди, які відрізняються за реверсом:
- 1БА — великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає;
- 1БВ — маленькі ягоди, хвостик не примикає.
Штампи коштують від 1 300 до 3 000 грн кожен. Траплялися випадки, коли 1 копійку 1996 року продавали на онлайн-аукціоні дорожче — за 6 500 грн. Кінцева вартість залежить від зовнішнього вигляду і попиту під час торгів.
Номінали 2 і 5 копійок коштують від 800 до 1 700 грн. Їх карбували спеціально для річного набору НБУ, хоча монети неодноразово знаходили в обігу. Матеріал виготовлення — алюміній та немагнітна сталь. Ціна може збільшитися за рахунок кращого зовнішнього вигляду або наявності унікального дефекту.
Номінал 1 гривня 1996 року карбування — це обігова монета України. Відомо про існування трьох штампів, за які колекціонери багато не заплатять. Натомість ще два різновиди здатні принести власнику від 6 000 до 8 000 грн: 1АБг із гладким гуртом і 1АБ1.1 (рік 1995 на гурті).
Нагадаємо, українцям вигідно зберігати і продавати далеко не всі монети. Існує чимало штампів копійок, за які нумізмати майже нічого не заплатять. Варто розбиратися у різновидах, аби не прогадати з ціною металевого виробу.
Також ми писали, що Національний банк виводить з обігу розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок спільно з купюрами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. Українці можуть звернутися до підрозділів НБУ чи відділення уповноважених фінансових установ для обміну.
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