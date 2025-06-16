Старые монеты Украины — сколько можно заработать на копейках 1996 года

Дорогие копейки 1996 года — за какие монеты много заплатят
Украинцы могут заработать на монетах, продавая изделия давних годов выпуска. Нумизматы ценят металлические деньги, отчеканенные 30 лет назад и больше. Чем старше копейка, тем больше за нее заплатят.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки", сколько коллекционеры дадут за копейки 1996 года изготовления.
Украинские монеты 1996 года
Так сложилось, что большинство тиражей выпустили для пополнения годового набора Национального банка. Количество таких экземпляров небольшое, это объясняет заинтересованность нумизматов и стоимость. Например, номинал 1 копейка 1996 года имеет две разновидности, отличающиеся реверсом:
- 1БА — крупные ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик примыкает;
- 1БВ — маленькие ягоды, хвостик не примыкает.
Штампы стоят от 1 300 до 3 000 грн каждый. Были случаи, когда 1 копейку 1996 года продавали на онлайн-аукционе дороже — за 6 500 грн. Конечная стоимость зависит от внешнего вида и спроса во время торгов.
Номиналы 2 и 5 копеек стоят от 800 до 1 700 грн. Их чеканили специально для годового набора НБУ, хотя монеты неоднократно находили в обращении. Материал изготовления — алюминий и немагнитная сталь. Цена может увеличиться за счет лучшего внешнего вида или наличия уникального дефекта.
Номинал 1 гривна 1996 года чеканки — это оборотная монета Украины. Известно о существовании трех штампов, за которые коллекционеры много не заплатят. Зато еще две разновидности способны принести владельцу от 6 000 до 8 000 грн: 1АБг с гладким гуртом и 1АБ1.1 (год 1995 на гурте).
Напомним, украинцам выгодно хранить и продавать далеко не все монеты. Существует немало штампов копеек, за которые нумизматы почти ничего не заплатят. Стоит разбираться в разновидностях, дабы не прогадать с ценой металлического изделия.
Также мы писали, что Национальный банк выводит из обращения разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек совместно с купюрами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Украинцы могут обратиться в подразделения НБУ или отделения уполномоченных финансовых учреждений для обмена.
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