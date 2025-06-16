Старые монеты Украины — сколько можно заработать на копейках 1996 года

Монета номиналом 1 гривна. Фото: УНИАН

Украинцы могут заработать на монетах, продавая изделия давних годов выпуска. Нумизматы ценят металлические деньги, отчеканенные 30 лет назад и больше. Чем старше копейка, тем больше за нее заплатят.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки", сколько коллекционеры дадут за копейки 1996 года изготовления.

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Украинские монеты 1996 года

Так сложилось, что большинство тиражей выпустили для пополнения годового набора Национального банка. Количество таких экземпляров небольшое, это объясняет заинтересованность нумизматов и стоимость. Например, номинал 1 копейка 1996 года имеет две разновидности, отличающиеся реверсом:

1БА — крупные ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик примыкает;

1БВ — маленькие ягоды, хвостик не примыкает.

Штампы стоят от 1 300 до 3 000 грн каждый. Были случаи, когда 1 копейку 1996 года продавали на онлайн-аукционе дороже — за 6 500 грн. Конечная стоимость зависит от внешнего вида и спроса во время торгов.

Номинал 1 копейка 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

Номиналы 2 и 5 копеек стоят от 800 до 1 700 грн. Их чеканили специально для годового набора НБУ, хотя монеты неоднократно находили в обращении. Материал изготовления — алюминий и немагнитная сталь. Цена может увеличиться за счет лучшего внешнего вида или наличия уникального дефекта.

Номинал 1 гривна 1996 года чеканки — это оборотная монета Украины. Известно о существовании трех штампов, за которые коллекционеры много не заплатят. Зато еще две разновидности способны принести владельцу от 6 000 до 8 000 грн: 1АБг с гладким гуртом и 1АБ1.1 (год 1995 на гурте).

Номинал 1 гривна 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцам выгодно хранить и продавать далеко не все монеты. Существует немало штампов копеек, за которые нумизматы почти ничего не заплатят. Стоит разбираться в разновидностях, дабы не прогадать с ценой металлического изделия.

Также мы писали, что Национальный банк выводит из обращения разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек совместно с купюрами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Украинцы могут обратиться в подразделения НБУ или отделения уполномоченных финансовых учреждений для обмена.