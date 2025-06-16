Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дорогие копейки 1996 года — за какие монеты много заплатят

Дорогие копейки 1996 года — за какие монеты много заплатят

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 09:05
Старые монеты Украины — сколько можно заработать на копейках 1996 года
Монета номиналом 1 гривна. Фото: УНИАН
Ключові моменти Украинские монеты 1996 года

Украинцы могут заработать на монетах, продавая изделия давних годов выпуска. Нумизматы ценят металлические деньги, отчеканенные 30 лет назад и больше. Чем старше копейка, тем больше за нее заплатят.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки", сколько коллекционеры дадут за копейки 1996 года изготовления.

Реклама
Читайте также:

Украинские монеты 1996 года

Так сложилось, что большинство тиражей выпустили для пополнения годового набора Национального банка. Количество таких экземпляров небольшое, это объясняет заинтересованность нумизматов и стоимость. Например, номинал 1 копейка 1996 года имеет две разновидности, отличающиеся реверсом:

  • 1БА — крупные ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик примыкает;
  • 1БВ — маленькие ягоды, хвостик не примыкает.

Штампы стоят от 1 300 до 3 000 грн каждый. Были случаи, когда 1 копейку 1996 года продавали на онлайн-аукционе дороже — за 6 500 грн. Конечная стоимость зависит от внешнего вида и спроса во время торгов.

Дорогие копейки 1996 года — за какие монеты много заплатят - фото 1
Номинал 1 копейка 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

Номиналы 2 и 5 копеек стоят от 800 до 1 700 грн. Их чеканили специально для годового набора НБУ, хотя монеты неоднократно находили в обращении. Материал изготовления — алюминий и немагнитная сталь. Цена может увеличиться за счет лучшего внешнего вида или наличия уникального дефекта.

Номинал 1 гривна 1996 года чеканки — это оборотная монета Украины. Известно о существовании трех штампов, за которые коллекционеры много не заплатят. Зато еще две разновидности способны принести владельцу от 6 000 до 8 000 грн: 1АБг с гладким гуртом и 1АБ1.1 (год 1995 на гурте).

Дорогие копейки 1996 года — за какие монеты много заплатят - фото 2
Номинал 1 гривна 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцам выгодно хранить и продавать далеко не все монеты. Существует немало штампов копеек, за которые нумизматы почти ничего не заплатят. Стоит разбираться в разновидностях, дабы не прогадать с ценой металлического изделия.

Также мы писали, что Национальный банк выводит из обращения разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек совместно с купюрами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Украинцы могут обратиться в подразделения НБУ или отделения уполномоченных финансовых учреждений для обмена.

деньги монеты коллекция коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации