Старі українські монети — скільки можна заробити на копійках 1994 року

Монети на руці. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть заробити великі суми, продаючи старі монети. Дорогі штампи варто шукати в тиражах 1992 або 1994 років карбування, коли технологія виготовлення тільки набирала обертів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки 1994 року дорого коштують в Україні, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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Цінні монети 1994 року

Рекомендуємо звернути увагу на номінал 2 копійки, різновид 2(10 к.)АА. Його характерною ознакою є широкий кант, який виник через використання штемпеля від 10 копійок 1994 року з меншим діаметром. Таке карбування аверсу часто називають "перепуткою", а вартість штампу починається від 4 500 грн.

2 копійки 1994 року, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монети-ягідки

Інша недешева монета — 10 копійок, різновид 2БАм. Розпізнати можна за нижньою маленькою ягодою у гроні №2. Також металеві гроші мають розімкнене четверте зерно третього колоса, а зерно четвертого колоса торкається листа. За екземпляр колекціонери заплатять від 3 000 до 4 000 грн у середньому.

10 копійок 1994 року, штамп 2БАм. Фото: Монети-ягідки

50 копійок 1994 року виготовлення можна продати за 2 000-4 000 грн. Треба відшукати штамп 1.1АГм, у якого маленькі отвори в нижній частині тризуба, проміжки між листком і відростком у формі трапецій, а також гурт із дрібною насічкою. Важливо не переплутати з різновидом 2АГм, він коштує від 5 до 30 грн.

50 копійок 1994 року, штамп 1.1АГм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть заробити на монетах 1992 року карбування. Старі металеві гроші дорого коштують, колекціонери готові віддати чималі суми за копійки з дефектами.

Також ми писали, які українські монети коштують не дорожче свого номіналу. Звичайні копійки з обігу не цікавлять нумізматів, оскільки тиражі величезні, тож рідкісними такі гроші не назвеш.