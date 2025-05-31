Українські 2 копійки — які монети немає сенсу продавати колекціонерам

Українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть непогано заробити, продаючи монети. Проте не всі копійки, навіть давніх років карбування, здатні принести хороший дохід власникам. За конкретні металеві вироби нумізмати нічого не заплатять. Необхідно розбиратися у штампах та їх характерних ознаках, аби випадково не виставити на продаж дешеву монету.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штампи номіналу 2 копійки майже нічого не коштують, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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Дешеві українські копійки

Немає сенсу продавати на онлайн-аукціоні монети номіналом 2 копійки 1993 року виготовлення. Це розмінні гроші, які перебували в обігу. Матеріал — алюміній, хоча зустрічалися пробні вироби з міді, нікелевого сплаву, магнітної сталі, срібла та інших металів. Відомо про існування штампів 1АА, 1ВА, 2АА, 2ВА — вони коштують до 15 грн максимум.

Досить дешево коштують 2 копійки 1994 року, вони перебували в обігу до 2019 року. Нумізмати не зацікавляться різновидами 1АА та 1ВА, їх вартість становить від 20 до 50 грн. Штамп 1АА характеризується широким шрифтом і гроном №1 з хвостиком. У монеток різновиду 1ВА гроно №1 не має хвостика.

2 копійки 1994 року, штамп 1АА. Фото: Монети-ягідки

Екземпляри 2001-2010 років карбування коштують не дорожче власного номіналу (2 копійки), оскільки це звичайні обігові гроші, тиражі яких були величезними. Трохи більше вдасться заробити на монетах із колекційних наборів Національного банку, але не варто надіятися на значні суми. Середня ціна копійки з набору — від 150 до 400 грн.

2 копійки 2012 року, штамп 1ДА. Фото: Монети-ягідки

Зауважимо, станом на 2025 року всі монети номіналом 2 копійки перестали бути платіжним засобом, оскільки їх вивели з обігу у 2019 році. Існує два альтернативних шляхи: відшукати в гаманці дорогий штамп і продати колекціонеру або обміняти всі обігові гроші на копійки нового зразка. Це можна зробити в уповноважених банківських відділеннях.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, колекціонери готові скуповувати антикваріат часів Радянського Союзу. Монети цікавлять нумізматів, але важливо, щоб копійки відповідали рідкісному штампу. Зазвичай найбільше цінних різновидів мають монети давніх років випуску.

Також ми писали, за які копійки часів СРСР і Російської імперії колекціонери готові заплатити великі гроші. Монета номіналом 1 рубль 1896 рогу виготовлення коштує близько 30 000 грн. Саме стільки хотів отримати власник, виставивши лот на онлайн-аукціон.