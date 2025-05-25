Продати старі монети на аукціоні — які сторічні копійки дорого коштують в Україні

Стара монета. Фото: скриншот/YouTube

Колекціонери з радістю купують антикваріат часів СРСР на онлайн-аукціонах, витрачаючи великі гроші. Монети віком 100 років і більше приваблюють нумізматів, які готові заплатити тисячі гривень, аби заволодіти рідкісною річчю. Постає питання, які старовинні металеві гроші продають українці та скільки можуть заробити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких монет часів СРСР і Російської імперії хочуть позбутися українці.

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Скільки дають за старі монети

Металеві вироби, яким виповнилося 100+ років, приваблюють колекціонерів своєю інвестиційною цінністю, а також історичним і культурним значенням. Адже старовинні монети — це артефакти свого часу, завдяки яким вдається дізнатися про зрушення минулих епох.

Вартість грошей формується з поєднання багатьох чинників, зокрема віку, матеріалу, номіналу, зовнішнього вигляду, наявності дефектів тощо. Чим краще монети збереглися (без потертостей, із чітким рельєфом), тим дорожче їх вдасться продати нумізматам.

Срібні та золоті вироби цінуються найбільше, матеріал виготовлення сам по собі додає вартості. Подібні екземпляри мають велику інвестиційну значущість і з часом відбивають фінансові витрати. Ми знайшли кілька цікавих лотів на онлайн-аукціоні Violity, що коштують тисячі гривень.

50 копійок, 1827 рік — 4 556 грн

50 копійок 1827 року. Фото: скриншот/Violity

1 рубль, 1896 рік — 33 333 грн

1 рубль 1896 року. Фото: скриншот/Violity

1 рубль, 1921 рік — 3 001 грн

1 рубль 1921 року. Фото: скриншот/Violity

50 копійок, 1922 рік — 1 111 грн

50 копійок 1922 року. Фото: скриншот/Violity

1 рубль, 1924 рік — 2 400 грн

1 рубль 1924 року. Фото: скриншот/Violity

Які монети в Україні не приймають

Деякі старі українські монети вийшли з обігу і перестали бути платіжним засобом. Національний банк ініціював процес вилучення металевих грошей, аби спростити розрахункові операції. Заплатити за товари і послуги більше не вдасться номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а також купюрами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року випуску.

Водночас викидати старі монети не потрібно. По-перше, їх можна продати колекціонерам, принаймні рідкісні штампи. По-друге, НБУ проводить заміну готівки на платіжні банкноти і копійки. Потрібно принести недійсні гроші у підрозділ регулятора чи відділення уповноважених банків (Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку, ПУМБ).

Нагадаємо, українці можуть дорого продати монети номіналом 50 копійок. За штамп 2.1БАм із товстим гербом колекціонери готові заплатити від 9 000 до 11 000 грн. А різновид 3Ваг із гладким гуртом коштує 4 000-11 000 грн у середньому.

Також ми писали, на яких українських копійках вдасться розбагатіти. Номінал 25 копійок може похвалитися великою кількістю дорогих штампів. Але треба навчитися відрізняти звичайні металеві гроші від рідкісних.