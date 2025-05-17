Продаж українських монет — скільки можна заробити на номіналі 25 копійок

Монети номіналом 25 копійок. Фото: скриншот/YouTube

Нумізмати готові заплатити великі гроші за монети з дефектами та унікальними особливостями. Вони "полюють" за рідкісними штампами, які в перспективі можуть подорожчати. Варто звернути увагу на номінал 25 копійок 1992 року карбування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки можна продати різні екземпляри 25 копійок, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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Дорогі штампи 25 копійок 1992 року

Номінал перебував в обігу, але більше не використовується в готівкових розрахункових операціях. Існує багато цінних різновидів, за які колекціонери готові заплатити навіть 20 000 грн. Головне, аби металеві гроші перебували в хорошому стані та не потребували реставрації. Дефекти не проблема, адже за них навіть доплачують.

Штамп 3ГАм, без черенків

Характерною ознакою різновиду є відсутність черенків у гронах №4 та 8. Плюс монети мають товстий середній зуб тризуба і гурт з дрібною насічкою. Важливо не сплутати зі штампом 2Гам, у якого тонкий середній зуб тризуба. Ці копійки коштують всього 500-700 грн, тож багато заробити не вийде. Натомість за 3Гам дають до 20 000 грн.

25 копійок 1992 року, штамп 3ГАм. Фото: Монети-ягідки

Штамп 4БАм, англійський чекан

Назва пішла від використання фахівцями Луганського верстатобудівного заводу англійських штемпелів. Саме ними карбували тираж монети 25 копійок 1992 року. Через помилку в ескізах всі екземпляри отримали дефект — випуклий щит і вдавлений тризуб на аверсі.

"Під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони, після чого відправили на завод. Масово ними 25 копійок не карбували, лише використовували для налагодження процесу", — йдеться на порталі.

Кілька разів монети продавали на онлайн-аукціоні Violity за 3 000-5 000 грн. Одного разу власнику вдалося заробити понад 7 500 грн, що стало рекордом для цього штампу.

25 копійок 1992 року, штамп 4БАм. Фото: Монети-ягідки

Штамп 5.1ДАг, без насічок

Для виготовлення тиражу в 1992 році скористалися гладкими матрицями, тому монети не мають насічок на гурті. Оскільки всі екземпляри вийшли бракованими, їх роздали працівникам Луганського верстатобудівного заводу, а залишки знищили.

Інші характерні особливості різновиду включають округлий і товстий середній зуб тризуба, гроно №2 у формі тупокутного трикутника, а також злиття хвостика букви Ї з буквою Н. Середня вартість металевих грошей — від 5 000 до 7 000 грн, але відомі випадки, коли монети продавали значно дорожче.

25 копійок 1992 року, штамп 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть заробити чималі гроші, продавши монети на онлайн-аукціонах. Колекціонери готові заплатити тисячі гривень за старі металеві гроші, копійки часів Радянського Союзу та пам’ятні монети Національного банку.

Також ми писали, скільки можуть заробити власники рідкісних монет. Багато дорогих штампів має номінал 5 копійок. Потрібно лише дізнатися, якими особливостями характеризуються металеві гроші, аби не прогадати з ціною.