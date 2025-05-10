Заробіток на українських монетах — скільки дадуть за номінал 5 копійок

Працівники Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Деякі старі українські монети можна дорого продати нумізматам. Номінал 5 копійок приховує кілька цінних різновидів, які стануть чудовим доповненням багатьох колекцій. Потрібно лише дізнатися, які ознаки відрізняють рідкісний металевий виріб від звичайного.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які 5 копійок дорого коштують в Україні.

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Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", номінал випустили в обіг у 1992 році. Знайти цінні екземпляри у власному гаманці буде непросто. Найчастіше зустрічається штамп 1.1ААм з дрібною насічкою гурту, але за нього колекціонери нічого не дадуть. Натомість відомо про два різновиди, вартість яких сягає 10 000 грн.

Штамп 1.1ААк, крупна насічка

Сталася помилка на монетному дворі, через яку невелика кількість монет отримала крупну насічку на гурті. За такий виріб нумізмати готові заплатити від 4 000 до 10 000 грн у середньому.

Відрізнити штамп можна за характерними ознаками дизайну. Наприклад, він має потовщений у верхній частині середній зуб тризуба, одиницю дати з хвостиком і гроно №2 у формі прямокутного трикутника.

5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Штамп 2БАм, вузький середній зуб тризуба

Тираж металевих грошей карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Різновид кардинально відрізняється від інших через розмір середнього зуба тризуба на аверсі. Проте завдяки цікавому дефекту власники можуть продати копійку за 2 500-7 000 грн у середньому.

"5 копійок 2БАм можуть бути магнітні або немагнітні. На аукціоні Violity 5 копійок 1992 року продають за 2 500-7 000 грн. Іноді зустрічаються монети з поворотом однієї сторони відносно іншої, нумізмати за них можуть дати до 10 000 грн", — йдеться на порталі.

Окрім вузького зуба, штамп ще характеризується гроном №2 у формі тупокутного трикутника, одиницею дати без хвостика і гуртом із дрібною насічкою.

5 копійок 1992 року, штамп 2БАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть заробити непогані гроші, продаючи колекціонерам-нумізматам копійки давніх років карбування. За номінал 2 копійки 1992 року випуску вдасться отримали понад 10 000 грн. Але необхідно розбиратися у штампах, аби правильно встановити ціну.

Також ми писали, які купюри доларів варто купувати українцям. Це залежить від фінансових планів, бо під час далеких подорожей знадобляться дрібні номінали, а для серйозних покупок або заощаджень підійдуть великі банкноти.