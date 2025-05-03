Продати 1 гривню 1992 року — які штампи монети дорогі та як їх відрізнити

Монета номіналом 1 гривня. Фото: скриншот/YouTube

Всі українські монети мають рідкісні різновиди, що здатні принести дохід власникам. Необхідно тільки розбиратися у штампах, аби не запропонувати нумізматам копійку, яка коштує не дорожче власного номіналу. Хороші гроші колекціонери дадуть за металеву 1 гривню 1992 року карбування.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

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Скільки коштує 1 гривня 1992 року

Фахівці стверджують, що монети карбували при налаштуванні обладнання, тож це пробні гроші. Найперші екземпляри навіть не мали гуртового напису, оскільки тоді не існувало інструментів для його нанесення. Якщо вам трапилася копійка з гладким гуртом, це може бути різновид 1.1ААг, який коштує від 12 000 до 30 000 грн.

1 гривня 1992 року, штамп 1.1ААг. Фото: Монети-ягідки

Інша цікава особливість номіналу — наявність року на гурті, відділеного трьома крапками. Відомо, що на замовлення Національного банку виготовили 150 екземплярів із написом "Одна гривня •••1992•••". Плюс деякі монети містять змінений рік — 1994 або 1995. Це різновид 1.1АА1, під час карбування якого використовували англійські пуансони.

"Плашки для нанесення гуртового напису швидко зносились, тому спеціалісти працювали над розробкою нових. Пізніше були виготовлені плашки з датами 1994 та 1995. Дату з обох сторін так само відділяли три крапки", — йдеться на порталі.

Якщо ваш екземпляр 1992 року карбування містить іншу дату на гурті, його можна продати в діапазоні 15 000-20 000 грн.

1 гривня 1992 року, штамп 1.1АА1. Фото: Монети-ягідки

Один із найдорожчих штампів — 2ААд. Такі монети перекарбували з номіналу 5 копійок 1990 року, тобто часів Радянського Союзу. На онлайн-аукціоні Violity такий виріб вдалося продати за 82 007 грн у жовтні 2022 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за деякі українські монети колекціонери готові віддати тисячі гривень, навіть якщо продавати їх на OLX. Особливо дорого цінуються вироби Національного банку і старі копійки часів Радянського Союзу.

Ми писали, якими купюрами євро користуються в ЄС. Номінал 500 євро не перебуває в обігу, але ним можна розраховуватися за товари і послуги. Українцям рекомендують тримати готівку у дрібних номіналах, зокрема 10 і 20 євро.