Продати монети НБУ — скільки українці можуть заробити на OLX

Монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Українці заробляють додаткові гроші, продаючи монети різних номіналів. Чимало оголошень опублікували на спеціалізованому порталі OLX. Там можна знайти не лише обігові копійки, але й пам’ятні монети НБУ, гроші часів Радянського Союзу, іноземні металеві вироби та багато іншого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети українці продають на OLX за великі гроші.

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Набір срібних монет від НБУ

Користувач із Вінниці запропонував українцям придбати набір срібних монет "Щедрик — колядка дзвонів" у футлярі. Вироби з’явилися на світ у 2023 році: Національний банк випустив їх для присвяти всесвітньо відомій колядці "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича.

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Номінал кожної монети — 10 гривень. На аверсах двох екземплярів розмістили рядки з пісень українською та англійською мовами, а також збірні композиції янголів. На центральній монеті показали вертеп із різдвяною зіркою в локальній позолоті. На реверсах можемо побачити:

стилізовані прапори України і США (елемент оздоблення — тамподрук);

композиції з історичних культових споруд Києва та Нью-Йорка;

золотисте мереживне тло з дзвониками;

стилізовану композицію виконання хором пісні під керуванням диригента;

силует ластівки;

нотний стан із початковими нотами мелодії.

Один набір у футлярі коштує 18 000 грн.

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Набір "Щедрик — колядка дзвонів" від НБУ. Фото: скриншот

Пам’ятна обігова монета

У 2024 році Нацбанк презентував обігову пам’ятну монету під назвою "Державна спеціальна служба транспорту". Її присвятили військовому формуванню у складі Міністерства оборони. Службовці забезпечують безперебійну роботу транспорту в тилу, займаються розмінуванням деокупованих територій, будівництвом фортифікацій, охороною критичної інфраструктури тощо.

Номінал монети — 10 гривень, матеріал — сплав на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс не відрізняється від обігового виробу зразка 2018 року карбування, лише має обрамлення давньоруського орнаменту. На реверсі зобразили емблему служби та схематичний міст, який символізує транспортну інфраструктуру.

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Користувач із Києва опублікував оголошення про продаж монети на OLX, встановивши ціну 5 122 грн.

Пам'ятна монета 10 гривень від НБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Національний банк планує випустити новий тираж копійок, але вони носитимуть назву "шаги". Так регулятор хоче повернути грошовим одиницям історично українську назву. Передбачається, що першим перейменують номінал 50 копійок.

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Також ми писали, що на початок квітня 2025 року обсяг обігової готівки в Україні зменшився на 2,1%. Нині показник становить 805,1 млрд гривень. Нацбанк пояснив ситуацію сезонним вилученням надлишку купюр і монет.

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