В Україні поменшало готівки — деякі банкноти виходять з обігу

В Україні поменшало готівки — які купюри відходять у минуле
Сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, з початку 2025 року зменшилася на 2,1% або на 17,3 млрд гривень. Станом на 1 квітня вона становила 805,1 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
У регулятора пояснили, що це явище викликане сезонними факторами — щороку у I кварталі з обігу вилучають готівку, яку випустили в минулі періоди.
На момент здійснення підрахунків — початок квітня 2025 року — у готівковому обігу в Україні перебувало 2,5 млрд шт. банкнот на загальну суму 796,8 млрд грн, а також 14,9 шт. монет — 8,2 млрд гривень.
В середньому на одного жителя України, як порахували в НБУ, припадає 61 банкнота та 187 обігових та платіжних розмінних монет. У січні 2025 року їх кількість становила 63 та 186 шт. відповідно.
Які монети виходять з обігу
В готівковому обігу, станом на початок квітня, перебувало найменше монет номіналом 10 гривень — 1,9% від загальної кількості, найбільше — номіналом 10 копійок (27,7%).
Загалом в структурі готівкового обігу налічувалася така кількість монет за номіналами:
- 1 копійка — 2 428,7 млн шт. (16,3%);
- 2 копійки — 1 391,7 млн шт. (9,3%);
- 5 копійок — 1 828,8 млн шт. (12,3%);
- 10 копійок — 4 123,60 млн шт. (27,7%);
- 25 копійок — 1 552,7 млн шт. (10,4%);
- 50 копійок — 1 360,0 млн шт. (9,1%);
- 1 гривня (старого зразка) — 416,9 млн шт. (2,8%);
- 1 гривня — 634,0 млн шт. (4,3%);
- 2 гривні — 571,1 млн шт. (3,8%);
- 5 гривень — 311,4 млн шт. (2,1%);
- 10 гривень — 283,8 млн шт. (1,9%).
В НБУ нагадали, що монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок залишатимуться в структурі готівкового обігу на період дії воєнного стану в Україні та ще 90 днів після його припинення чи скасування. Поки українці можуть їх обміняти на монети чи банкноти інших номіналів. Також поступово виводиться з обігу монета номіналом 1 гривня старого зразка (золотистого кольору).
Яких банкнот в обігу найбільше та найменше
Лідером з-поміж банкнот є 500 гривень — цього номіналу найбільше в готівковому обігу — 26,8% від загальної кількості. Найбільший темп приросту за перший квартал 2025 року припав на купюру номіналом 1 000 гривень — їх кількість в обігу зросла на 3%.
Водночас купюр номіналом 10 грн залишилось найменше — 2,8%. Загалом за номіналом в обігу банкноти розподіляються так:
- 1 гривня — 353,0 млн шт. (14,0%);
- 2 гривні — 140,2 млн шт. (5,6%);
- 5 гривень — 113,6 млн шт. (4,5%);
- 10 гривень — 70,3 млн шт. (2,8%);
- 20 гривень — 192,9 млн шт. (7,7%);
- 50 гривень — 111,2 млн шт. (4,4%);
- 100 гривень — 148,7 млн шт. (6,0%);
- 200 гривень — 345,0 млн шт. (13,7%);
- 500 гривень — 674,0 млн шт. (26,8%)
- 1 000 гривень — 364,6 млн шт. (14,5%).
В НБУ також зазначили, що банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень поступово виводяться з обігу та замінюються монетами.
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