В Україні поменшало готівки — деякі банкноти виходять з обігу

Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, з початку 2025 року зменшилася на 2,1% або на 17,3 млрд гривень. Станом на 1 квітня вона становила 805,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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На момент здійснення підрахунків — початок квітня 2025 року — у готівковому обігу в Україні перебувало 2,5 млрд шт. банкнот на загальну суму 796,8 млрд грн, а також 14,9 шт. монет — 8,2 млрд гривень.

В середньому на одного жителя України, як порахували в НБУ, припадає 61 банкнота та 187 обігових та платіжних розмінних монет. У січні 2025 року їх кількість становила 63 та 186 шт. відповідно.

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Які монети виходять з обігу

В готівковому обігу, станом на початок квітня, перебувало найменше монет номіналом 10 гривень — 1,9% від загальної кількості, найбільше — номіналом 10 копійок (27,7%).

Загалом в структурі готівкового обігу налічувалася така кількість монет за номіналами:

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1 копійка — 2 428,7 млн шт. (16,3%);

2 копійки — 1 391,7 млн шт. (9,3%);

5 копійок — 1 828,8 млн шт. (12,3%);

10 копійок — 4 123,60 млн шт. (27,7%);

25 копійок — 1 552,7 млн шт. (10,4%);

50 копійок — 1 360,0 млн шт. (9,1%);

1 гривня (старого зразка) — 416,9 млн шт. (2,8%);

1 гривня — 634,0 млн шт. (4,3%);

2 гривні — 571,1 млн шт. (3,8%);

5 гривень — 311,4 млн шт. (2,1%);

10 гривень — 283,8 млн шт. (1,9%).

В НБУ нагадали, що монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок залишатимуться в структурі готівкового обігу на період дії воєнного стану в Україні та ще 90 днів після його припинення чи скасування. Поки українці можуть їх обміняти на монети чи банкноти інших номіналів. Також поступово виводиться з обігу монета номіналом 1 гривня старого зразка (золотистого кольору).

Яких банкнот в обігу найбільше та найменше

Лідером з-поміж банкнот є 500 гривень — цього номіналу найбільше в готівковому обігу — 26,8% від загальної кількості. Найбільший темп приросту за перший квартал 2025 року припав на купюру номіналом 1 000 гривень — їх кількість в обігу зросла на 3%.

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Водночас купюр номіналом 10 грн залишилось найменше — 2,8%. Загалом за номіналом в обігу банкноти розподіляються так:

1 гривня — 353,0 млн шт. (14,0%);

2 гривні — 140,2 млн шт. (5,6%);

5 гривень — 113,6 млн шт. (4,5%);

10 гривень — 70,3 млн шт. (2,8%);

20 гривень — 192,9 млн шт. (7,7%);

50 гривень — 111,2 млн шт. (4,4%);

100 гривень — 148,7 млн шт. (6,0%);

200 гривень — 345,0 млн шт. (13,7%);

500 гривень — 674,0 млн шт. (26,8%)

1 000 гривень — 364,6 млн шт. (14,5%).

В НБУ також зазначили, що банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень поступово виводяться з обігу та замінюються монетами.

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