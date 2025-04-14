В Украине стало меньше наличности — некоторые банкноты выходят из обращения

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сумма наличности, которая находилась в обращении в Украине, с начала 2025 года уменьшилась на 2,1% или на 17,3 млрд гривен. По состоянию на 1 апреля она составляла 805,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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На момент осуществления подсчетов — начало апреля 2025 года — в наличном обращении в Украине находилось 2,5 млрд шт. банкнот на общую сумму 796,8 млрд грн, а также 14,9 шт. монет — 8,2 млрд гривен.

В среднем на одного жителя Украины, как посчитали в НБУ, приходится 61 банкнота и 187 оборотных и платежных разменных монет. В январе 2025 года их количество составляло 63 и 186 шт. соответственно.

Какие монеты выходят из обращения

В наличном обращении, по состоянию на начало апреля, находилось меньше всего монет номиналом 10 гривен — 1,9% от общего количества, больше всего — номиналом 10 копеек (27,7%).

Всего в структуре наличного обращения насчитывалось такое количество монет по номиналам:

1 копейка — 2 428,7 млн шт. (16,3%);

2 копейки — 1 391,7 млн шт. (9,3%);

5 копеек — 1 828,8 млн шт. (12,3%);

10 копеек — 4 123,60 млн шт. (27,7%);

25 копеек — 1 552,7 млн шт. (10,4%);

50 копеек — 1 360,0 млн шт. (9,1%);

1 гривна (старого образца) — 416,9 млн шт. (2,8%);

1 гривна — 634,0 млн шт. (4,3%);

2 гривны — 571,1 млн шт. (3,8%);

5 гривен — 311,4 млн шт. (2,1%);

10 гривен — 283,8 млн шт. (1,9%).

В НБУ напомнили, что монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек будут оставаться в структуре наличного обращения на период действия военного положения в Украине и еще 90 дней после его прекращения или отмены. Пока украинцы могут их обменять на монеты или банкноты других номиналов. Также постепенно выводится из обращения монета номиналом 1 гривна старого образца (золотистого цвета).

Каких банкнот в обращении больше и меньше всего

Лидером среди банкнот является 500 гривен — этого номинала больше всего в наличном обращении — 26,8% от общего количества. Наибольший темп прироста за первый квартал 2025 года пришелся на купюру номиналом 1 000 гривен — их количество в обращении выросло на 3%.

В то же время купюр номиналом 10 грн осталось меньше всего — 2,8%. В целом по номиналу в обращении банкноты распределяются так:

1 гривна — 353,0 млн шт. (14,0%);

2 гривны — 140,2 млн шт. (5,6%);

5 гривен — 113,6 млн шт. (4,5%);

10 гривен — 70,3 млн шт. (2,8%);

20 гривен — 192,9 млн шт. (7,7%);

50 гривен — 111,2 млн шт. (4,4%);

100 гривен — 148,7 млн шт. (6,0%);

200 гривен — 345,0 млн шт. (13,7%);

500 гривен — 674,0 млн шт. (26,8%)

1 000 гривен — 364,6 млн шт. (14,5%).

В НБУ также отметили, что банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно выводятся из обращения и заменяются монетами.

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