Продать монеты НБУ — сколько украинцы могут заработать на OLX

Монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы зарабатывают дополнительные деньги, продавая монеты разных номиналов. Немало объявлений опубликовали на специализированном портале OLX. Там можно найти не только оборотные копейки, но и памятные монеты НБУ, деньги времен Советского Союза, иностранные металлические изделия и многое другое.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты украинцы продают на OLX за большие деньги.

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Набор серебряных монет от НБУ

Пользователь из Винницы предложил украинцам приобрести набор серебряных монет "Щедрик — колядка колоколов" в футляре. Изделия появились на свет в 2023 году: Национальный банк выпустил их для посвящения всемирно известной колядке "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича.

Номинал каждой монеты — 10 гривен. На аверсах двух экземпляров разместили строки из песен на украинском и английском языках, а также сборные композиции ангелов. На центральной монете показали вертеп с рождественской звездой в локальной позолоте. На реверсах можем увидеть:

стилизованные флаги Украины и США (элемент отделки — тампопечать);

композиции из исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка;

золотистый кружевной фон с колокольчиками;

стилизованную композицию исполнения хором песни под управлением дирижера;

силуэт ласточки;

нотный стан с начальными нотами мелодии.

Один набор в футляре стоит 18 000 грн.

Набор "Щедрик — колядка колоколов" от НБУ. Фото: скриншот

Памятная оборотная монета

В 2024 году Нацбанк представил оборотную памятную монету под названием "Государственная специальная служба транспорта". Ее посвятили военному формированию в составе Министерства обороны. Служащие обеспечивают бесперебойную работу транспорта в тылу, занимаются разминированием деоккупированных территорий, строительством фортификаций, охраной критической инфраструктуры и др.

Номинал монеты — 10 гривен, материал — сплав на основе цинка с никелевым покрытием. Аверс не отличается от оборотного изделия образца 2018 года чеканки, только имеет обрамление древнерусского орнамента. На реверсе изобразили эмблему службы и схематический мост, символизирующий транспортную инфраструктуру.

Пользователь из Киева опубликовал объявление о продаже монеты на OLX, установив цену 5 122 грн.

Памятная монета 10 гривен от НБУ. Фото: скриншот

Напомним, Национальный банк планирует выпустить новый тираж копеек, но они будут носить название "шаги". Так регулятор хочет вернуть денежным единицам исторически украинское название. Предполагается, что первым переименуют номинал 50 копеек.

Также мы писали, что на начало апреля 2025 года объем оборотной наличности в Украине уменьшился на 2,1%. Сейчас показатель составляет 805,1 млрд гривен. Нацбанк объяснил ситуацию сезонным изъятием излишка купюр и монет.