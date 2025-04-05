Українські монети продати дорого — скільки можна отримати за 10 і 25 копійок

Монети в руках. Фото: скриншот/YouTube

Щоб заробити кілька тисяч гривень, достатньо вигідно продати українські монети. За номінали 10 і 25 копійок колекціонери готові заплатити чималі гроші, але тільки в разі наявності рідкісних штампів. Їх легко розрізнити за дизайном аверсу і реверсу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які українські копійки можна отримати до 8 000 грн.

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10 копійок 1992 року

Номінал багатий на різновиди, але більшість недорого коштують. Найпростіше знайти так звані "шестиягодники", вони характеризуються відповідною кількістю ягід у гронах №3 та №6 на реверсі монети. Від 6 000 до 8 000 грн вдасться заробити на штампі 3.12ДАм 1992 року карбування. Його відрізняють за такими ознаками:

товстий середній зуб тризуба;

вузький проріз шостого зерна у другому колосі;

гурт з дрібною насічкою.

На онлайн-аукціонах таку копійку продають нечасто, оскільки знайти в обігу непросто.

10 копійок 1992 року, штамп 3.12ДАм. Фото: Монети-ягідки

25 копійок 1992 року

Для збільшення власного доходу треба шукати штамп 5.1ДАг, який коштує в середньому від 5 000 до 7 000 грн. Необхідно звертати увагу на гербову сторону монети (аверс), а саме на середній зуб тризуба, хвостик букви Ї та зерна у гронах.

"Для карбування використовували гладкі матриці, тому в різновиду 5.1ДАг немає насічки на гурті. Перші монети роздали на згадку працівникам заводу. Решту тиражу знищили, адже монети з гладким гуртом були "незавершені" і не могли потрапити в обіг", — розповіли фахівці порталу "Монети-ягідки".

Характерними особливостями копійок є:

округлий і товстий середній зуб тризуба;

хвостик букви Ї, що знизу торкається букви Н;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гладкий гурт, без насічок.

Штамп легко сплутати з іншим — 5.1ААв. У нього схожі ознаки, тільки гроно №2 у формі прямокутного трикутника, а гурт має дрібну насічку. Такі 25 копійок 1992 року виготовлення коштують недорого, від 800 до 1 500 грн.

25 копійок 1992 року, штамп 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, НБУ планує запустити в обіг новий тираж 50 копійок, але монети вже матимуть іншу назву — "шаг". Це історично українська назва розмінної грошової одиниці, яку регулятор хоче повернути.

Також ми писали, що українці можуть продати монети номіналом 50 копійок і заробити тисячі гривень. Колекціонери готові віддати за рідкісні екземпляри чималі суми. Важливо тільки розібратися зі штампами.