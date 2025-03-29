Продати 50 копійок на аукціоні — які штами монети принесуть великий дохід

Монети різних номіналів. Фото: УНІАН

Українці, які планують отримувати дохід від копійок, повинні добре розбиратися у штамах металевих грошей. Деякі монети коштують понад 10 000 грн завдяки історії карбування, дефектам і унікальним особливостям дизайну. Оголошення про продаж копійок наші громадяни публікують на онлайн-аукціонах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналом 50 копійок коштують тисячі гривень.

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50 копійок 1992 року

Користувач irensinner опублікував на Violity пропозицію щодо реалізації монети номіналом 50 копійок 1992 року карбування. Виріб незвичайний, оскільки характеризується виготовленням англійськими штемпелями. Різновид 4ААм має унікальну особливість — випуклий щит на аверсі та вдавлений тризуб на реверсі.

"На рядових монетах щит виконаний тонкими лініями, а тризуб опуклий. Помилка виникла через те, що художники при розробці ескізів затемнили не тільки фон, а й сам тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили інструмент для карбування. Помилку виявили робітники Луганського верстатобудівного заводу, коли отримали вже готові пуансони", — йдеться на порталі "Монети-ягідки.

Враховуючи нестандартний дефект, немає нічого дивного в зацікавленості колекціонерів. Учасники торгів зробили 21 ставку, максимальна сума склала 5 556 грн. Але монету можна купити одразу, заплативши 42 000 грн. Відомо, що на гурті 16 насічок, а стан виробу чудовий.

50 копійок 1992 року карбування на аукціоні. Фото: скриншот

Які 50 копійок можна дорого продати

Існує багато штамів номіналу, серед яких — цінні для нумізматів. До рідкісних належать копійки, карбовані під час налагодження верстатів на заводі. Дорого вдасться продати такі різновиди 50 копійок 1992 року виготовлення:

1АГс (трапеція + 8 насічок) — від 900 до 2 000 грн;

2.1БАм (4 ягоди + товстий герб) — від 9 000 до 11 000 грн;

3ВАг (гладкий гурт) — від 4 000 до 11 000 грн;

3(1)ВАг — від 3 800 до 5 000 грн;

4ААм (англійський чекан) — від 2 500 до 6 000 грн.

Варіанти реверсів монети 50 копійок 1992 року. Фото: скриншот

Дуже малоймовірно знайти в гаманці чи кишені штами 3ВАг та 3(1)Ваг. Вони не мають насічок, тому не потрапили в обіг. 50 копійок зі вдавленим тризубом також рідкісні, але вряди-годи трапляються на онлайн-аукціонах. Простіше знайти різновиди 1АГм, 1АГк, 2.2АВм і 2.2БАм, але вони дешеві.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на спеціалізованому порталі OLX продають звичайні українські копійки, пам’ятні монети Національного банку та старі вироби часів Радянського Союзу. За деякі раритетні копійки нумізмати готові заплатити чималі гроші, не шкодуючи фінансів.

Також ми писали, чи планує НБУ оновити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні найближчим часом. В регуляторі тимчасово відмовилися від ініціативи, принаймні до стабілізації воєнної ситуації. Чимало українців скаржилися, що монети дуже схожі між собою.