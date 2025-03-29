Продать 50 копеек на аукционе — какие штаммы монеты принесут большой доход

Ценность для нумизматов — за какие копейки отдают немалые деньги
Украинцы, которые планируют получать доход от копеек, должны хорошо разбираться в штамах металлических денег. Некоторые монеты стоят более 10 000 грн благодаря истории чеканки, дефектам и уникальным особенностям дизайна. Объявления о продаже копеек наши граждане публикуют на онлайн-аукционах.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 50 копеек стоят тысячи гривен.
50 копеек 1992 года
Пользователь irensinner опубликовал на Violity предложение по реализации монеты номиналом 50 копеек 1992 года чеканки. Изделие необычное, поскольку характеризуется изготовлением английскими штемпелями. Разновидность 4ААм имеет уникальную особенность — выпуклый щит на аверсе и вдавленный трезубец на реверсе.
"На рядовых монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый. Ошибка возникла из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон, но и сам трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили инструмент для чеканки. Ошибку обнаружили рабочие Луганского станкостроительного завода, когда получили уже готовые пуансоны", — говорится на портале "Монеты-ягодки.
Учитывая нестандартный дефект, нет ничего удивительного в заинтересованности коллекционеров. Участники торгов сделали 21 ставку, максимальная сумма составила 5 556 грн. Но монету можно купить сразу, заплатив 42 000 грн. Известно, что на гурте 16 насечек, а состояние изделия превосходное.
Какие 50 копеек можно дорого продать
Существует много штаммов номинала, среди которых — ценные для нумизматов. К редким относятся копейки, чеканенные во время наладки станков на заводе. Дорого удастся продать такие разновидности 50 копеек 1992 года изготовления:
- 1АГс (трапеция + 8 насечек) — от 900 до 2 000 грн;
- 2.1БАм (4 ягоды + толстый герб) — от 9 000 до 11 000 грн;
- 3ВАг (гладкий гурт) — от 4 000 до 11 000 грн;
- 3(1)ВАг — от 3 800 до 5 000 грн;
- 4ААм (английский чекан) — от 2 500 до 6 000 грн.
Очень маловероятно найти в кошельке или кармане штаммы 3ВАг и 3(1)Ваг. Они не имеют насечек, поэтому не попали в обращение. 50 копеек с вдавленным трезубцем также редкие, но изредка попадаются на онлайн-аукционах. Проще найти разновидности 1АГм, 1АГк, 2.2АВм и 2.2БАм, но они дешевые.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, на специализированном портале OLX продают обычные украинские копейки, памятные монеты Национального банка и старые изделия времен Советского Союза. За некоторые раритетные копейки нумизматы готовы заплатить немалые деньги, не жалея финансов.
Также мы писали, планирует ли НБУ обновить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны в ближайшее время. В регуляторе временно отказались от инициативы, по крайней мере, до стабилизации военной ситуации. Многие украинцы жаловались, что монеты очень похожи между собой.
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