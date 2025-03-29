Продать 50 копеек на аукционе — какие штаммы монеты принесут большой доход

Монеты разных номиналов. Фото: УНИАН

Украинцы, которые планируют получать доход от копеек, должны хорошо разбираться в штамах металлических денег. Некоторые монеты стоят более 10 000 грн благодаря истории чеканки, дефектам и уникальным особенностям дизайна. Объявления о продаже копеек наши граждане публикуют на онлайн-аукционах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 50 копеек стоят тысячи гривен.

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50 копеек 1992 года

Пользователь irensinner опубликовал на Violity предложение по реализации монеты номиналом 50 копеек 1992 года чеканки. Изделие необычное, поскольку характеризуется изготовлением английскими штемпелями. Разновидность 4ААм имеет уникальную особенность — выпуклый щит на аверсе и вдавленный трезубец на реверсе.

"На рядовых монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый. Ошибка возникла из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон, но и сам трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили инструмент для чеканки. Ошибку обнаружили рабочие Луганского станкостроительного завода, когда получили уже готовые пуансоны", — говорится на портале "Монеты-ягодки.

Учитывая нестандартный дефект, нет ничего удивительного в заинтересованности коллекционеров. Участники торгов сделали 21 ставку, максимальная сумма составила 5 556 грн. Но монету можно купить сразу, заплатив 42 000 грн. Известно, что на гурте 16 насечек, а состояние изделия превосходное.

50 копеек 1992 года чеканки на аукционе. Фото: скриншот

Какие 50 копеек можно дорого продать

Существует много штаммов номинала, среди которых — ценные для нумизматов. К редким относятся копейки, чеканенные во время наладки станков на заводе. Дорого удастся продать такие разновидности 50 копеек 1992 года изготовления:

1АГс (трапеция + 8 насечек) — от 900 до 2 000 грн;

2.1БАм (4 ягоды + толстый герб) — от 9 000 до 11 000 грн;

3ВАг (гладкий гурт) — от 4 000 до 11 000 грн;

3(1)ВАг — от 3 800 до 5 000 грн;

4ААм (английский чекан) — от 2 500 до 6 000 грн.

Варианты реверсов монеты 50 копеек 1992 года. Фото: скриншот

Очень маловероятно найти в кошельке или кармане штаммы 3ВАг и 3(1)Ваг. Они не имеют насечек, поэтому не попали в обращение. 50 копеек с вдавленным трезубцем также редкие, но изредка попадаются на онлайн-аукционах. Проще найти разновидности 1АГм, 1АГк, 2.2АВм и 2.2БАм, но они дешевые.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на специализированном портале OLX продают обычные украинские копейки, памятные монеты Национального банка и старые изделия времен Советского Союза. За некоторые раритетные копейки нумизматы готовы заплатить немалые деньги, не жалея финансов.

Также мы писали, планирует ли НБУ обновить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны в ближайшее время. В регуляторе временно отказались от инициативы, по крайней мере, до стабилизации военной ситуации. Многие украинцы жаловались, что монеты очень похожи между собой.