Продати монети на OLX — які копійки коштують тисячі гривень

Українські монети. Фото: УНІАН

На спеціалізованому порталі OLX продають безліч речей, навіть монети. Українці можуть заробити кілька тисяч гривень, отримавши дохід від копійок — звичайних або рідкісних. Серед оголошень вдається знайти цікаві лоти, наприклад, пам’ятні вироби Національного банку і монети часів Радянського Союзу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки продають на OLX та скільки вони коштують.

Читайте також:

Срібні монети від НБУ

Користувач із Харкова опублікував оголошення про продаж двох срібних монет від Національного банку номіналом 10 гривень:

"Мгарський Спасо-Преображенський монастир";

"80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру".

Першу монету ввели в обіг у травні 2019 року, присвятивши монастирю на мальовничому узвишші правого берега річки Сула (неподалік від міста Лубни). Мгарський Спасо-Преображенський монастир заснували в 1619 році, він завжди відігравав важливу роль у духовному житті України.

Другу монету карбували у 2021 році до роковин трагедії, що сталася в Бабиному Яру (Київ) під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року там стратили понад 100 000 осіб, більшість з яких — євреї. Серед жертв також були українці, роми та представники інших національностей.

На дві срібні монети НБУ власник встановив ціну 7 200 грн.

Срібні монети від Нацбанку на OLX. Фото: скриншот

Антикварні монети СРСР

Доволі дорого українці можуть продати старі монети, випущені до розпаду Радянського Союзу. Раритет є цінним для колекціонерів, тож вони готові заплатити тисячі гривень, аби здобути рідкісні екземпляри. Користувач OLX із Житомирської області запропонував купити набір копійок різних номіналів за 5 000 грн.

Металеві вироби з’явилися на світ у різні роки, але непогано збереглися. Вартість зумовлена факторами історичної цінності, наявністю дефектів, малими тиражами тощо. Нумізмати звертають увагу на старовинні монети, бо планують продати їх у майбутньому з великою націнкою. Особливо дорого коштують випуски для високопосадовців.

Монети часів СРСР на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, найбільше коштують старі монети, зокрема 1992 року виготовлення. Всі номінали мають рідкісні штами, які з’явилися понад 30 років тому. Колекціонери готові заплатити за них чималі суми, проте важливо правильно визначити різновид монети.

Також ми писали, як відрізнити звичайну копійку від унікальної. За номінал 50 копійок 1992 року карбування заплатили понад 35 000 грн на аукціоні. Рідкісний виріб карбували на Луганському верстатобудівному заводі.