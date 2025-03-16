Продаж старих монет України — які 25 копійок дорого коштують

Монети на руці. Фото: НБУ/Flickr

Додатковий заробіток можна отримати з неочікуваного ресурсу. Українці регулярно продають колекціонерам-нумізматам рідкісні копійки різних років випуску. Більшість обігових монет коштують не дорожче номіналу, проте існують штами, здатні принести власникам тисячі гривень. Треба лише знати, як їх відрізнити від звичайних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які 25 копійок дорого коштують.

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Існує багато штамів, але увагу колекціонерів займають два — 5.1ААв та 5.1ДАг. Вони мають однаковий аверс, але відрізняються за реверсом і гуртом. Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", найпростіше знайти штами за гербовою стороною.

До 1500 грн коштує монета 25 копійок 1992 року карбування, різновид 5.1ААв. Її характерні ознаки:

середній зуб тризуба округлий, товстий;

знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

25 копійок 1992 року, штам 5.1ААв. Фото: Монети-ягідки

Монети неодноразово знаходили в обігу, тож не виключено, що вдасться знайти рідкісний екземпляр у своєму гаманці чи кишені. За штам 5.1ДАг колекціонери можуть заплатити від 5 000 до 7 000 грн. Його характерна відмінність — гладкий гурт без насічок.

"Для карбування використовувались гладкі матриці, тому в різновиду 5.1ДАг немає насічки на гурті. Перші монети роздали на згадку працівникам заводу. Решту тиражу знищили, адже монети з гладким гуртом були "незавершені" і не могли потрапити в обіг", — зауважили фахівці порталу.

Наразі невідомо, скільки копійок з першого тиражу залишилося в обігу, тож вони рідко зустрічаються на онлайн-аукціонах. Траплялися випадки, коли металевий виріб 1992 року карбування продавали за 13 000 і навіть 17 000 грн. Тому не завадить пошукати 25 копійок і дізнатися, яким штамом ви володієте.

25 копійок 1992 року, штам 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, певні монети номіналом 10 копійок 1992 року карбування коштують чималих грошей. Різновид 1.34АБм можна продати нумізматам за 5 000-7 000 грн у середньому. Але важливо не сплутати цінний штам зі звичайним.

Також ми писали, що старі українські монети здатні збагатити власників. Близько 14 000 грн коштує копійка 1994 року виготовлення, різновид 1.2АЕс. Вона має маленькі отвори у нижній частині тризуба і вісім насічок на гурті.