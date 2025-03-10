Продаж старих українських монет — які 10 копійок дорого коштують

Монети різних номіналів. Фото: скриншот/YouTube

Не всі українці знають, що монети здатні збагатити. Необхідно відшукати дорогий різновид, який цінується нумізматами, і продати на онлайн-аукціоні. Зокрема багато рідкісних штамів має номінал 10 копійок 1992 року карбування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки можна заробити на монетах номіналом 10 копійок.

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Один із рідкісних штамів — 1.34АБм. Його інколи продають на аукціонах за великі гроші, але в обігу знайти буде важко. Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", металеві вироби навіть у поганому стані коштуватимуть від 5 000 до 7 000 грн, ціна може доходити до 10 000 грн.

"Монета має особливий штамп реверсу АБ, який не зустрічається з іншими різновидами 10 копійок 1992 року. На реверсі гроно №2 має форму прямокутного трикутника, а вінок віддалений від канта. Існує схожий штамп АА, проте у нього вінок наближений до канта", — розповіли фахівці.

Щоб відрізнити дорогий екземпляр, зверніть увагу на такі характерні ознаки різновиду:

середній зуб тризубу з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

верхівка правого верхнього листа ступінчаста.

10 копійок 1992 року, штам 1.34АБм. Фото: Монети-ягідки

Інший цінний штам номіналу 10 копійок 1992 року — 3.11ДАм. Це підвид так званих "шестиягодників", які найпростіше визначити, бо вони мають по шість ягід у гронах №3 та №6 на реверсі. Вартість сягає 6 000-9 000 грн, але може варіюватися залежно від стану і зовнішнього вигляду.

У різновиду 3.11ДАм такі характерні особливості:

товстий середній зуб тризуба;

широкий проріз шостого зерна у другому колосі;

у гронах №3 та №6 по 6 ягід;

гурт з дрібною насічкою.

Штам доволі рідкісний, його продавали всього кілька разів на онлайн-аукціонах.

10 копійок 1992 року, штам 3.11ДАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, деякі старі українські монети здатні принести власникам великі гроші. Номінал 1 гривня 1992 року коштує в середньому від 12 000 до 30 000 грн, а 50 копійок цього ж року карбування куплять за 9 000-11 000 грн.

Також ми писали, які монети принесуть значну фінансову вигоду українцям. Колекціонери полюють за номіналом 10 копійок 1992 року, різновид 2.21ВАк. Він коштує від 10 000 до 20 000 грн завдяки унікальним характеристикам.