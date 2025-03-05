Дохід на монетах — які копійки продати, щоб заробити до 20 000 грн

Українські монети. Фото: Unsplash

Монети, випущені в обіг на зорі української незалежності, можуть принести власникам десятки тисяч гривень. За ними "полюють" нумізмати через рідкість, вони готові витратити чималі гроші, аби поповнити колекцію унікальними екземплярами. Українцям вигідно продавати копійки з цікавими дефектами і браками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких монетах вдасться заробити до 20 000 грн.

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10 копійок 1992 року

Існує чимало дорогих штамів, але один із найцінніших — 2.21ВАк. Знайти в обігу дуже непросто, чим і пояснюється висока вартість в діапазоні від 10 000 до 20 000 грн (залежить від стану і зовнішнього вигляду копійки). Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монет-ягідки", відрізнити різновид можна за такими характерними ознаками:

тонкий середній зуб тризуба;

п'яте та сьоме зерно третього колосу замкнені.

Важливо не сплутати зі штамом 2.1, у якого п'яте та сьоме зерно третього колосу розімкнені. Такі монети коштують від 50 до 400 грн, тож не несуть користі колекціонерам.

"Якщо ви знайшли 10 копійок 1992 року з тонким тризубом, перш за все перевірте, замкнені чи розімкнені зерна. Якщо вони погано прокарбовані і нічого не видно, тоді заміряйте відстань між крайніми остями колосків, вона повинна бути 12 мм (у штама 2.1) або 11,6 мм (у штама 2.21)", — зауважили фахівці.

10 копійок 1992 року, штам 2.21ВАк. Фото: Монети-ягідки

1 гривня 1992 року

Ще один цінний та рідкісний різновид — 1.1АА1.1, у якого на гурті викарбували 1995, хоча монети випустили у 1992 році. Як відомо, плашки для нанесення гуртового напису швидко зносились, тому спеціалісти розробляли нові. Вони створили плашки з датами 1994 та 1995 на гурті, які виділялися трьома крапками з обох сторін.

"Пробні гривні карбували англійськими пуансонами з датою 1992, тому вийшло, що на полі монети вказана дата 1992, а на гурті — 1994 або 1995", — розповіли на сайті.

Нумізмати готові заплатити від 15 000 до 20 000 грн за українські монети номіналом 1 гривня з написом 1994 або 1995 на гурті. Вони дуже рідкісні, тож виникає справжній фурор, коли хтось публікує оголошення про продаж металевого виробу на онлайн-аукціоні.

1 гривня 1992 року, штам 1.1АА1.1. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, деякі старовинні монети можуть принести власникам багатство. На онлайн-аукціонах продають вироби з золота часів Російської імперії за ціною невеликої квартири чи хорошого автомобіля. Якщо вам дісталися монети від предків, не викидайте їх у смітник.

Також ми писали, які українські монети коштують до 1000 грн. Це небагато, але звичайні обігові копійки набагато легше знайти, ніж рідкісні. Продавши кілька недорогих монет, можна заробити тисячі гривень.