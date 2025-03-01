Продати старі монети на аукціоні — на чому можна заробити мільйон гривень

Стара монета. Фото: скриншот/YouTube

Українці звикли, що можуть продати нумізматам копійки різних номіналів за кілька тисяч гривень. Проте на онлайн-аукціонах інколи публікують оголошення для справжніх мільйонерів, які готові віддати за монети величезні гроші. Зазвичай стільки коштують вироби часів Російської імперії або Радянського Союзу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети продають за вартістю квартири чи автомобіля.

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10 рублів 1756 року

Монета виготовлена з золота 917 проби, а портрет Єлизавети Петрівни розробив Б. Скотт. Аверс містить профіль імператриці, яка вдягнена у багату сукню. Трохи ліворуч знизу знаходиться позначка монетного двору. Навколо портрета вибито напис.

Реверс зображає хрест із чотирьох візерункових щитів, з'єднаних п'ятим. На перших чотирьох — герби та символи міст Російської імперії, а в центральному щиті розмістили двоголового орла зі скіпетром. Гурт монети шнуроподібний з нахилом вліво.

Користувач Violity опублікував оголошення про продаж виробу за 1,5 млн гривень, або 36 000 доларів за офіційним курсом НБУ станом на 1 березня 2025 року.

Монета номіналом 10 рублів 1756 року. Фото: скриншот

2 рублі 1977 року

В центрі аверсу золотого виробу — профільний портрет імператора Петра I, увінчаний лавровим вінком. Навколо викарбували напис. Реверс містить зображення Святого апостола Андрія Первозваного, який несе хрест, а під ним — смуга землі.

Монету виготовили з дорогоцінного металу 781 проби. Користувач Violity готовий продати старовинний екземпляр за 1 025 000 грн, що еквівалентно 24 000 доларів.

Монета номіналом 2 рублі 1977 року. Фото: скриншот

10 рублів 1894 року

Монета містить зображення імператора Олександра III, який дивиться праворуч. Напис по колу закінчується п'ятикутною квіткою. По краю виробу розмістили декоративну облямівку. На реверсі — герб Російської Імперії з мініатюрним гербом Москви по центру. На крилах двоголового орла вибиті герби різних міст ще меншого розміру.

Гурт гладкий, але з написом. Під час карбування використали золото 900 проби, а процес виготовлення відбувався на Санкт-Петербурзькому монетному дворі. Що важливо, з 1886 року в усіх монетах упорядкували вміст дорогоцінних металів, уніфікувавши з європейськими стандартами.

Виріб коштує 865 000 грн на Violity, або понад 20 000 доларів.

Монета номіналом 10 рублів 1894 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі копійки коштують до 8 000 грн на аукціонах. Монету номіналом 1 копійка 1994 року карбування можна продати за тисячі гривень, але потрібно звертати увагу на штами. Рідкісні різновиди характеризуються унікальними особливостями.

Також ми писали, які металеві вироби здатні принести українцям до 5 000 грн. Звичайні копійки продають в Інтернеті за непогані гроші, оскільки вони несуть цінність для колекціонерів.