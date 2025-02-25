Монети можна продати за 8 000 грн – які номінали коштують дорого

Монети різних номіналів. Фото: УНІАН

Українці можуть заробити непогані гроші, продаючи монети різних номіналів. Наприклад, до 5 000 грн нумізмати платять за 25 копійок 1992 року виготовлення та 1 гривню 2001 року. Звісно, штами виробів повинні бути рідкісними, інакше колекціонери не зацікавляться пропозицією.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких номіналах і різновидах можна заробити до 8 000 грн.

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50 копійок 1994 року

Треба шукати в гаманці чи кишені різновид 1.2АЕс, який характеризується такими особливостями:

маленькі отвори у нижній частині тризуба;

у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди;

гурт середнього розміру, 8 насічок.

Ціна монети починається від 6 000 грн і доходить до 14 000 грн у середньому. Це залежить від стану і зовнішнього вигляду. Важливо не сплутати зі штамом 1.2АЕк, який має великий гурт і 7 насічок. Такі копійки коштують не більше власного номіналу.

50 копійок 1994 року, штам 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

1 копійка 1994 року

Номінал карбували спеціального для річного набору Національного банку, отже в обіг не випустили. Але на онлайн-аукціонах можна знайти так звані "хуліганки" — монети, виготовлені невідомими фахівцями для заробітку на нумізматах.

Штами 2БА, 2БВ і 3БА карбували з різних матеріалів, зокрема латуні, міді, срібла, алюмінію. Коштують такі металеві вироби від 3 000 до 8 000 грн. Часто трапляються копії 1 копійки 1994 року — дешеві алюмінієві сувеніри за 50-60 грн.

1 копійка 1994 року, "хуліганка". Фото: Монети-ягідки

1 гривня 1996 року

Оскільки це обіговий номінал, то існує чимало різновидів, які не цікавлять колекціонерів. Штами 1АБ1, 1АБ2 або 1АБ3 відрізняються лише шрифтом на гурті, проте коштують від 30 до 80 грн. Інколи зустрічаються екземпляри з цікавим дефектом — перевернутим гуртом. Водночас цей брак не додає копійкам вартості, оскільки є частим явищем.

Треба звернути увагу на два різновиди:

1АБг із гладким гуртом;

1АБ1.1 із написом 1995 на гурті.

Цінується дефект, коли дати на монеті не сходяться. Наприклад, якщо на реверсі викарбували 1996, а на гурті — 1995. Ці штами можна продати нумізматам за 6 000-8 000 грн. Тираж був пробним, отже кількість невідома, що також додає копійкам вартості.

1 гривня 1996 року. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, за монети з рідкісними особливостями нумізмати готові заплатити кілька тисяч гривень. Наприклад, 1 гривня 2006 року, 10 копійок 2001 року і 1 копійка 1996 року виготовлення принесуть власникам до 2 000 грн.

Також ми писали, що українці продають монети від Національного банку, користуючись порталом OLX. Вони публікують оголошення зі значними сумами. Так, монету "Копання картоплі" 2018 року виготовлення планували продати за 6 100 грн.