Українські монети можна дорого продати — які копійки коштують до 2 000 грн

Монети різних номіналів. Фото: Unsplash

Деякі українські монети можуть дорого купити нумізмати. Це пояснюється малими тиражами, карбуванням з нагоди ювілеїв, наявністю рідкісних браків і дефектів тощо. Вартість копійок сягає тисяч гривень, але необхідно розбиратися у штамах, аби встановити справедливу ціну. Заробіток на монетах перетворився з хобі на справжню роботу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких українських копійках можна заробити 2 000 грн, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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1 гривня 2006 року

Це звичайна обігова монета, тираж яких становив 100 млн екземплярів. Відомо про існування чотирьох штамів, три з яких не цікавлять колекціонерів. Рідкісним вважають лише різновид 1БАг із гладким гуртом без напису "Одна гривня 2006".

Середня вартість виробу становить 1 500-2 000 грн. Але вдасться продати трохи дорожче, якщо зовнішній вигляд буде задовільний, без подряпин і потертостей. Оскільки гривні почали поступово виводити з обігу, знайти їх важко. Та не виключено, що в когось у гаманці чи кишені куртки завалявся штам 1БАг.

1 гривня 2006 року, штам 1БАг. Фото: Монети-ягідки

1 копійка 1996 року

Тираж карбували для річного набору Національного банку, тож на світ з’явилася невелика кількість монет. Різновиди 1БА та 1БВ мають однаковий аверс, але різний реверс:

1БА — великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає;

1БВ — маленькі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик не примикає.

Різниця у вартості несуттєва, проте вона є. Штам 1БА коштує в середньому 1 300-2 000 грн, а різновид 1БВ продають за 2 500-3 000 грн. Якщо вдасться відреставрувати копійку, ціна може вирости. Наприклад, у 2022 році на онлайн-аукціоні Violity виріб 1БВ купили за 6 504 грн.

1 копійка 1996 року. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 2001 року

Номінал також карбували для колекційних наборів, тому тираж становив усього 5 000 штук. Цим пояснюється увага нумізматів і ціна — від 1 000 до 2 000 грн. Більше дають за монети у спеціальній банківській запайці. Копійки могли потрапити в обіг та опинитися в пересічних українців, яким тепер випала можливість додатково заробити на металевому виробі.

10 копійок 2001 року. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, на аукціонах і спеціалізованих порталах продають як обігові монети, так і колекційні вироби Національного банку. На OLX регулярно публікують оголошення з пропозиціями купівлі пам’ятних монет НБУ за великі гроші.

Також ми писали, що на OLX є оголошення про продаж готівкових купюр. Власники намагаються заробити на унікальності готівки, наприклад, якщо вона має рідкісний серійний номер. Також дорого реалізують банкноти з браком і старі монети, виготовлені за часів Радянського Союзу.