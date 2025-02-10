Українські монети продати дорого – які номінали заслуговують уваги

Українські монети різних номіналів. Фото: УНІАН

Українські монети номіналом 5 та 10 копійок характеризуються різними штамами, але більшість коштують недорого. Навчившись розрізняти цінні нумізматичні вироби, можна отримати непоганий додатковий дохід. Колекціонери готові платити за рідкісні екземпляри.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки дорого коштують, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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Скільки коштує 5 копійок 1992 року

Такий номінал уже не використовують у розрахункових операціях, але не виключено, що в багатьох українців збереглися 5 копійок різних років карбування. Якщо знайдете в гаманці монетку 1992 року, перевірте її різновид. Кілька тисяч гривень здатен принести штам 1.1ААк, який характеризується крупною насічкою.

Відрізнити від дешевих копійок можна за такими особливостями:

середній зуб тризуба з потовщення в верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт з крупною насічкою.

"Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала крупну насічку на гурті. Саме їх дорого купують нумізмати. Нещодавно на аукціоні 5 копійок продали за 10 000 грн. Якщо на гурті дрібна насічка — це різновид 1.1ААм, який зустрічається дуже часто, тому нічого не коштує", — розповіли фахівці порталу.

Середня вартість коливається від 4 000 до 10 000 грн.

5 копійок 1992 року, штам 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Скільки коштує 10 копійок 1994 року

Ситуація з номіналом 10 копійок аналогічна: різновидів вистачає, але цінними нумізмати вважають лише два. Зокрема, штам 2БАм із маленькими ягодами. Характерними ознаками є:

розімкнене четверте зерно третього колоса;

четверте зерно 4-го колоса, яке торкається листа;

нижня маленька ягода у гроні №2.

Залежно від стану монети її можна продати за 3 000-4 000 грн. Інколи вартість доходить до 6 000 грн (за умови ідеального зовнішнього вигляду, відсутності слідів перебування у обігу).

10 копійок 1994 року, штамп 2БАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, чимало українських монет коштують дорого завдяки рідкісним особливостям. Наші громадяни можуть знайти унікальні копійки в гаманці чи старій скарбничці, продати їх колекціонерам і заробити тисячі гривень.

Також ми писали, що раритет коштує десятки тисяч гривень. Йдеться про старі монети часів Радянського Союзу, виготовлені з дорогоцінного металу — золота. За деякі нумізмати готові заплатити до 70 000 грн.